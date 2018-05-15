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«Среднерусская возвышенность»: «Лицей»

«Среднерусская возвышенность»: «Лицей»

Известная российская поп-рок группа выступит на фестивале «Среднерусская возвышенность». Группа «Лицей» на сегодняшний день состоит из бессменного лидера Насти Макаревич, Екатерины Непрук и Софии Тайх. За почти 30-летнюю историю своего существования коллектив был неоднократным победителем и лауреатом различных конкурсов и фестивалей, а песни попадали в хит-парады популярных радиостанций. «Лицей» продолжает свою творческую жизнь, снимая видеоклипы, давая сольные концерты, появляясь в качестве гостей на ТВ-программах. На нашем фестивале группа обязательно найдет, чем порадовать своих поклонников.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
3 июня 2018, воскресенье
15:00
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