«Среднерусская возвышенность»: «Лицей»

Известная российская поп-рок группа выступит на фестивале «Среднерусская возвышенность». Группа «Лицей» на сегодняшний день состоит из бессменного лидера Насти Макаревич, Екатерины Непрук и Софии Тайх. За почти 30-летнюю историю своего существования коллектив был неоднократным победителем и лауреатом различных конкурсов и фестивалей, а песни попадали в хит-парады популярных радиостанций. «Лицей» продолжает свою творческую жизнь, снимая видеоклипы, давая сольные концерты, появляясь в качестве гостей на ТВ-программах. На нашем фестивале группа обязательно найдет, чем порадовать своих поклонников.