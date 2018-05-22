Международный фестиваль Крапивы

В историческом центре старинного уездного города, почти не изменившегося за полторы сотни лет, соберутся мастера, художники, музыканты со всей страны, чтобы на весь год зарядиться силой природы и передать эту энергию гостям праздника.

Полная программа:

Главная сцена. Начало в 12:00. В течение всего дня на сцене будет звучать музыка в стиле этно и джаз.

12:10 – Аделина Моисеева – четвертьфиналистка проекта «Голос», лауреат конкурса «Молодые поют джаз».

– четвертьфиналистка проекта «Голос», лауреат конкурса «Молодые поют джаз». 13:10 – Детский ансамбль «Казачок» и ансамбль «Озорные переборы» — детский творческий коллектив казачьей песни и пляски выступит вместе с многократными участниками конкурса «Играй, гармонь».

— детский творческий коллектив казачьей песни и пляски выступит вместе с многократными участниками конкурса «Играй, гармонь». 14:00 – Acoustic boy – тульский музыкант Василий Сеничев, автор текстов и вокалист группы «Счастье внутри», участник проекта «Главная сцена 2» и фестиваля «Дикая мята».

– тульский музыкант Василий Сеничев, автор текстов и вокалист группы «Счастье внутри», участник проекта «Главная сцена 2» и фестиваля «Дикая мята». 15:30 – Мила Кириевская и группа «Летопись» – московские музыканты представят авторские песни-легенды, в которых переплетается прошлое и настоящее.

– московские музыканты представят авторские песни-легенды, в которых переплетается прошлое и настоящее. 17:00 – «Ла Верден» – тульская группа, исполняющая традиционные шотландские и ирландские мелодии и европейскую средневековую музыку.

– тульская группа, исполняющая традиционные шотландские и ирландские мелодии и европейскую средневековую музыку. 18:30 – Инна Бондарь и группа «Дробинска» представит музыкальное путешествие по Балканам, включающее в себя музыку Сербии, Болгарии, Греции и Молдовы.

представит музыкальное путешествие по Балканам, включающее в себя музыку Сербии, Болгарии, Греции и Молдовы. 20:30 – Арт-группа «Мейделех» – участники шоу «Главная сцена», исполняющие хиты 50-60-70-х, а также современные песни.

– участники шоу «Главная сцена», исполняющие хиты 50-60-70-х, а также современные песни. 22:00 – Группа «Тесто» – петербургские музыканты, соединяющие народные напевы с электронной музыкой, хип-хопом, драм-н-бейс и фанком. Сами артисты называют свой стиль «русский грув». Многократные участники фестиваля «Дикая мята»

Ярмарка и мастер-классы. 12:00 – 19:00

Когда-то крапивенские ярмарки славились на всю Россию, на них стремились попасть торговцы из самых отдаленных губерний. Возрождая память об этих далеких временах, на центральной площади Крапивны расположится ярмарка ремесел, на которой можно будет приобрести изделия ручной работы, многочисленные сувениры из разных регионов России, картины тульских и крапивенских художников, а также поучаствовать в уникальных мастер-классах.

Изготовление крапивной нити (12:00 – 19:00). На основе опыта мастеров из разных регионов России была восстановлена уникальная технология создания крапивной нити, которой могут научиться наши гости. В числе участников мастер-класса будут Екатерина и Максим Зерновы, авторы проекта «Традиционное тульское ткачество».

На основе опыта мастеров из разных регионов России была восстановлена уникальная технология создания крапивной нити, которой могут научиться наши гости. В числе участников мастер-класса будут Екатерина и Максим Зерновы, авторы проекта «Традиционное тульское ткачество». Мастер-класс по рисованию: крапивный натюрморт и крапивный портрет (12:00 – 19:00). Под руководством преподавателей и студентов кафедры дизайна Тульского государственного университета все желающие смогут создать крапивный натюрморт или портрет. Те, кто не готов пробовать свои силы в рисовании, смогут заказать свой шаржевый «портрет в крапиве». Также будет организована выставка-продажа картин тульских и крапивенских художников «Крапивна – город художников».

Фуд-зона: еда с крапивой. 12:00 – 23:00

Гости фестиваля смогут подкрепиться и оценить вкусовые качества главного символа праздника в фуд-зоне, где будут приготовлены блюда и напитки с крапивой по рецептам кухонь разных народов.

«Музейная улица». 12:00 – 23:00

Одна из улиц Крапивны станет музеем под открытым небом, где гости познакомятся с историей города и праздника.

Крапивные бои. 12:00 – 19:00

Вооружившись крапивой, участники состязаний определят, кто из них самый выносливый. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Ограничение всего одно: нельзя наносить удары крапивой по лицу.

Площадка исторической реконструкции «Уездное собрание». 12:00 – 18:00

В этой фотозоне наши гости смогут перенестись на полтора столетия назад, в конец XIX века – время расцвета уездного города.

Казачья площадка исторической реконструкции. 12:00 – 18:00

Хуторское казачье общество Щекинского района и Центральное казачье войско представят настоящие казачьи забавы: уроки владения шашкой и рубку лозы под шапкой. Желающие смогут сделать фото в казачьей справе. Особую атмосферу на этой площадке создаст ансамбль «Озорные переборы».

Научно-популярная площадка «Крапивный микромир». 12:00 – 19:00

Самым любознательным гостям фестиваля преподаватели Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого расскажут, почему крапива жжется, что происходит с ее листьями, когда мы их касаемся, как получить натуральные красители из крапивы и много-многое другое.

Экскурсии и выставки в Крапивенском музее. 09:00 – 20:00

Посетители смогут познакомиться с историей Крапивны как крепости и уездного города и увидят выставку конкурсных работ «Крапивная история».

Вход свободный.