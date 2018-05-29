Очень простая история
Премьерный спектакль сезона. Сюжет спектакля основан на дебютной пьесе выпускницы ВГИКа Марии Ладо. Пьеса «Очень простая история» была поставлена в 36-ти театрах страны.
Это притча о жизни, смерти и любви в одном действии. Взаимоотношения деревенских «Ромео и Джульетты» со своими родителями переживают совсем по- человечески… кто бы Вы думали? Живущие в хлеву домашние животные: Лошадь, Корова, Петух, Пес и Свинья.
Все действие пропущено как бы через их сознание.
Этот условный прием, который, по словам автора, позволяет окунуться в атмосферу смешной и грустной притчи, где фантазии и реальность сплетены в единое целое.
Стоимость: от 300 р.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
2 июня 2018, суббота
18:00