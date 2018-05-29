Премьерный спектакль сезона. Сюжет спектакля основан на дебютной пьесе выпускницы ВГИКа Марии Ладо. Пьеса «Очень простая история» была поставлена в 36-ти театрах страны.

Это притча о жизни, смерти и любви в одном действии. Взаимоотношения деревенских «Ромео и Джульетты» со своими родителями переживают совсем по- человечески… кто бы Вы думали? Живущие в хлеву домашние животные: Лошадь, Корова, Петух, Пес и Свинья.



Все действие пропущено как бы через их сознание.



Этот условный прием, который, по словам автора, позволяет окунуться в атмосферу смешной и грустной притчи, где фантазии и реальность сплетены в единое целое.

Стоимость: от 300 р.