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Очень простая история

Очень простая история

Премьерный спектакль сезона. Сюжет спектакля основан на дебютной пьесе выпускницы ВГИКа Марии Ладо. Пьеса «Очень простая история» была поставлена в 36-ти театрах страны.

Это притча о жизни, смерти и любви в одном действии. Взаимоотношения деревенских «Ромео и Джульетты» со своими родителями переживают совсем по- человечески… кто бы Вы думали? Живущие в хлеву домашние животные: Лошадь, Корова, Петух, Пес и Свинья.

Все действие пропущено как бы через их сознание.

Этот условный прием, который, по словам автора, позволяет окунуться в атмосферу смешной и грустной притчи, где фантазии и реальность сплетены в единое целое.

Стоимость: от 300 р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
2 июня 2018, суббота
18:00
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