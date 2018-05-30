афиша
афиша
Регистрация
Музыка в Доме Толстых: из романа «Семейное счастие»

Музыка в Доме Толстых: из романа «Семейное счастие»

Слушателей ждет волнующее знакомство с музыкальными страницами романа «Семейное счастие». В исполнении известного пианиста, заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов Павла Нерсесьяна прозвучат произведения Моцарта и Бетховена, составляющие «музыкальную канву» раннего романа Л. Н. Толстого, единственного произведения великого писателя, написанного от лица женщины.

Каждый концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого».

Она будет начинаться в 18:15 у Башен музея. Начало концерта в Доме Толстого в 19:00.

Стоимость: 1500 р.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
2 июня 2018, суббота
18:15
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.