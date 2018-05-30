Музыка в Доме Толстых: из романа «Семейное счастие»
Слушателей ждет волнующее знакомство с музыкальными страницами романа «Семейное счастие». В исполнении известного пианиста, заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов Павла Нерсесьяна прозвучат произведения Моцарта и Бетховена, составляющие «музыкальную канву» раннего романа
Каждый концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого».
Она будет начинаться в 18:15 у Башен музея. Начало концерта в Доме Толстого в 19:00.
Стоимость: 1500 р.
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
2 июня 2018, суббота
18:15