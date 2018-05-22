Как разговаривать с девушками на вечеринках
Страна:
Великобритания, США, 2017
Премьера:
в РФ 31.05.2018
Режиссер:
Джон Кэмерон Митчелл
Актеры:
Николь Кидман, Эль Фаннинг, Рут Уилсон, Стивен Кэмпбелл Мур, Мэтт Лукас, Джоэнна Скэнлэн, Алекс Шарп, Эларика Галлахер, Том Брук, Джои Анса
Жанр:
комедия, фантастика
Продолжительноcть:
102 мин
На дворе 1977 год и многие панк-коллективы уже продались студиям звукозаписи. Об этом пишет любительский журнал Virys, который издают трое друзей-панков: Энн, Вик и Джон. Однажды троица находит странный дом, где играет странная музыка. Там внутри предаются танцам странные люди, но панков этим не возьмешь. Парни разделяются. Энн знакомится с очаровательной Зан, Вик уединяется с затянутой в латекс Стеллой, а Джон увлечен танцем. Все новые знакомые троицы — пришельцы.
Сегодня
|18:00
|ДКЖкино
Завтра
|18:00
|ДКЖкино
2 июня, суббота
|18:00
|ДКЖкино
3 июня, воскресенье
|18:00
|ДКЖкино
4 июня, понедельник
|18:00
|ДКЖкино
5 июня, вторник
|18:00
|ДКЖкино
6 июня, среда
|17:10
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