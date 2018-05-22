Как разговаривать с девушками на вечеринках

Страна: Великобритания, США, 2017

Премьера: в РФ 31.05.2018

Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл

Актеры: Николь Кидман, Эль Фаннинг, Рут Уилсон, Стивен Кэмпбелл Мур, Мэтт Лукас, Джоэнна Скэнлэн, Алекс Шарп, Эларика Галлахер, Том Брук, Джои Анса

Жанр: комедия, фантастика

Продолжительноcть: 102 мин

На дворе 1977 год и многие панк-коллективы уже продались студиям звукозаписи. Об этом пишет любительский журнал Virys, который издают трое друзей-панков: Энн, Вик и Джон. Однажды троица находит странный дом, где играет странная музыка. Там внутри предаются танцам странные люди, но панков этим не возьмешь. Парни разделяются. Энн знакомится с очаровательной Зан, Вик уединяется с затянутой в латекс Стеллой, а Джон увлечен танцем. Все новые знакомые троицы — пришельцы.