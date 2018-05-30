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Общий сбор

Общий сбор

2−3 июня состоится фестиваль-квест для школьников «Общий сбор» по городам Тульской засечной черты.

Засечная черта — уникальное российское явление, в котором сошлись воедино история и природа нашей страны. Участники мероприятия смогут не только познакомиться с местами воинской доблести и славы наших предков, но и проверить свои спортивные навыки, творческие способности и интеллект.

В фестивале-квесте «Общий сбор» участвуют 20 команд из 18 муниципальных образований Тульской области.

Школьникам предстоит соревноваться в маневрах «Засечная черта», участвовать в ремесленных состязаниях, а также показать знания истории в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

В программе двухдневного лагеря

  • работа интерактивной зоны «Богатырская застава»
  • историческая реконструкция полевого сражения XVII века
  • концерт и демонстрация исторических видеороликов.

Соревнование в маневрах «Засечная черта» — пройдёт 2 июня с 10:30 до 13:30.


Победителями фестиваля-квеста «Общий сбор» станут 3 команды из 20, набравшие наибольшее количество очков по результатам двух дней соревнований.

 

Где и когда?
деревня Свиридово
Венев, Веневский район, деревня Свиридово
2 июня 2018, суббота
10:30
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3 июня 2018, воскресенье
11:00
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