Тochka.K — группа из Гродно, в музыке которой сочетаются psychedelic folk, acoustic rock и гранж. Творчество коллектива представляет собой энергию в чистом виде, оголенные нервы, а манера исполнения — шаманские обряды: завораживающие, магические, на грани эмоций.





После концертов в обеих столицах основатель и фронтмен коллектива Женя Кучмейно выступит впервые в Туле!

Забронировать билет можно здесь.

Стоимость: 300 р., 400 р. — в день концерта