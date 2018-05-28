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Тochka.K

Тochka.K

Тochka.K — группа из Гродно, в музыке которой сочетаются psychedelic folk, acoustic rock и гранж. Творчество коллектива представляет собой энергию в чистом виде, оголенные нервы, а манера исполнения — шаманские обряды: завораживающие, магические, на грани эмоций.



После концертов в обеих столицах основатель и фронтмен коллектива Женя Кучмейно выступит впервые в Туле!

Забронировать билет можно здесь.

Стоимость: 300 р., 400 р. — в день концерта

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
2 июня 2018, суббота
20:00
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