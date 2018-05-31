Куда в Туле сходить с ребёнком этим летом

Лето – время семейных прогулок. Кто-то любит отдыхать на природе, а кто-то гулять по городу. Предлагаем вам несколько вариантов интересных мест, в которые можно прийти с детьми и провести несколько часов и даже целый день, играя, пробуя свои силы в скалолазании, на детских аттракционах и даже за рулём карта.

Остров сокровищ, крытый верёвочный парк

Крытый верёвочный парк «Остров сокровищ», это, пожалуй, единственный аттракцион в нашем городе, где абсолютно безопасно дети могут удовлетворить свою тягу к экстриму, вдоволь полазать и поиграть.

Препятствия двух уровней сложности расположены на высоте 1,5 и 4,5 метра и предназначены для детей и даже взрослых ростом от 100 см и взрослых весом до 120 кг. Безопасность здесь — самое важное: профессиональное страховочное оборудование, непрерывная страховочная линия, отстегнуться от которой ребёнок самостоятельно не сможет (только при входе или выходе из парка).

Можно не волноваться — ваши дети в безопасности!

Вас ждут шесть скалодромов с разнообразной тематикой. На каждом из них свой секрет прохождения! Это единственные в своём роде скалодромы в Туле, на которых ваш ребёнок сможет почувствовать себя отважным пожарным и бесстрашным покорителем ледовых вершин.

Крытый верёвочный парк «Остров сокровищ» совместно с учебно-образовательным центром «5 баллов» приглашает ребят на летние курсы в стиле передачи «Орел и решка».

Почувствуйте себя настоящими путешественниками!

Здесь ждут детей от 8 до 11 лет. Ведётся набор в 2-недельные группы, начиная с 29 мая. Каждая группа будет заниматься исследованием нового континента.



Что ждет ребят на курсах каждый день?

Утренняя зарядка,

Чаепитие,

Верёвочный парк и скалодромы,

Квест-прогулка в Центральном парке в сопровождении любимых всеми детьми инструкторов веревочного парка — будем искать бутылку с тайным посланием и кладом!

Увлекательные занятия в центре «5 баллов»:

- мастер-классы, посвященные изучаемым континентам,

- курс английского языка для путешественников,

- страноведческие занятия.

- мастер-классы, посвященные изучаемым континентам, - курс английского языка для путешественников, - страноведческие занятия. Полноценный обед и полдник в столовой гостиницы «Профит».

Расписание смен:

29 мая — 10 июня

11 июня — 24 июня

25 июня — 08 июля

9 июля — 22 июля

23 июля — 5 августа

6 августа — 19 августа

20 августа — 2 сентября

Стоимость одной смены — 15 000 рублей.

Для бронирования звоните по телефонам: 8 (967) 431-76-31 , 8 (902) 845-73-65 , 8 (902)845-73-66.

У вашего ребенка день рождения или другое важное событие? Отпразднуйте его на «Острове сокровищ»!

Вас ждет много интересного:

игра по одному из выбранных сценариев,

призы всем гостям,

приглашения для каждого гостя праздника,

покорение веревочного парка и скалодромов под присмотром внимательных и опытных инструкторов.

Стоимость такого праздника продолжительностью 2,5 часа на компанию до 10 детей: от 6000 рублей в будни и от 8000 рублей в выходные. Взрослые могут принять участие в празднике абсолютно бесплатно. Еду и напитки можно принести с собой — есть отдельная зона для чаепития с кулером с горячей и холодной водой, микроволновкой.

Дополнительно:

– Продление праздника (при наличии такой возможности) — 2000 руб./1 час.

– Гости свыше 10 человек — 300 рублей за каждого последующего ребенка.

Максимальное количество гостей — 20.

В этом году здесь подготовили для праздников новый интересный квест «Тайна за 7 печатями». Теперь ребят ждут логика и ребусы вместе с активными физическими упражнениями.

1,5 часа веселья,

увлекательные задания,

замки, ребусы и загадки,

ну и конечно же, верёвочный парк!

Кроме того, вы можете провести здесь крутой выпускной или день рождения в стиле вручения премии «Оскар» или игры «Майнкрафт».

Также при поддержке компании streetadventure.ru можно организовать для именинников и их гостей уличный квест в Центральном парке, который завершится в веревочном парке.



Теперь забронировать время в веревочном парке стало еще проще!

Заходим сюда, заполняем всего пару строк, и администратор свяжется с вами в ближайшее время.

Дайте своему ребёнку возможность повеселиться и полазить вдоволь, весело отпраздновать важное событие и просто провести замечательный выходной — приходите в крытый верёвочный парк «Остров сокровищ»!



Тула, пр. Ленина, 85 (ТРЦ Likerka-Loft)

8 (4872) 71-76-31

ВК

ВКубе, семейно-развлекательный центр

Не знаете, куда сходить с детьми на выходных? Уже везде побывали много раз, и хочется новых впечатлений?

Семейно-развлекательный центр «ВКубе» приглашает детей

от 0 до 14 лет и взрослых в мир веселья

и хорошего настроения!

Здесь, на двухэтажной территории комплекса площадью 1000 кв. м, вас ждёт:

Детский игровой зал:

- гигантский лабиринт,

- шариковые бассейны,

- батутная арена,

- трёхскатные и спиральные горки,

- скалодром,

- бэби-зона с 0+,

- аттракцион «Рыбалка»,

- аттракцион «Песочница» с кинетическим песком,

- карусель «НЛО»

- аэрохоккей.

Зона отдыха, в которой дети могут перевести дух между активными развлечениями, выбрать для себя много вкусного из детского меню, а взрослые полноценно поесть, расслабиться и пообщаться.

Антуражная кофейня «Куба» с авторскими десертами.

Столовая с демократичными ценами и вкусными обедами.

Занятия для детей и взрослых:

- мастер-классы,

- школа вокала,

- школа телевидения,

- школа керамики,

- театральная школа,

- развивающие занятия «Слышу, вижу, знаю, умею» для детей от 0 до 5 лет.

Многофункциональное пространство «ВКубе» проводит у себя весёлые и яркие детские дни рождения и выпускные праздники с анимационной программой, а также юбилеи, свадьбы и любые банкеты.

Шеф-кондитер поможет дополнить ваш праздник многообразием сладких лакомств. А по вашим индивидуальным заказам специально для важного события изготовит любой десерт: классические бисквитные и изысканные муссовые торты, зефир и макаруны с различными вкусами и многое другое.

Ещё один важный плюс — система входных билетов в этом развлекательном центре. Вам не придётся переживать о том, что нужно срочно уйти, а оплаченное время ещё не закончилось.

Детский входной билет действителен весь день! А взрослые, сопровождающие ребёнка, и дети

до года вообще проходят бесплатно.

При входе ребёнку надевают цветной браслет, и в течение дня вы сможете уходить и возвращаться снова сколько захотите, просто показав браслет на руке. Каждый день – новый цвет.

Стоимость билета одинакова для детей всех возрастов: 350 руб. в будни, 500 руб. в выходные и праздничные дни.

Для многодетных семей действует специальное предложение: платите за двоих детей, остальные бесплатно. А для детей-инвалидов — скидка 50%.

Семейно-развлекательный центр «ВКубе» находится рядом с Центральным парком на ул. Ф. Энгельса, 70.

8 (910) 700-1-333 — детский игровой зал

9 (910) 700-3-555 — кофейня и столовая

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.

ВК

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Картинг – гоночное приключение для вашего ребенка!

Картинг центр Kart Park

Драйв, позитив, улыбки и смех – так выглядят идеальные каникулы школьника. А лучший досуг в каникулы для любого ребенка – подвижные занятия в компании друзей. Конечно, это игра, в идеале – с соревновательным элементом. Такой отдых, несомненно, запомнится надолго. А пока вы ломаете голову, чем порадовать ребенка, мы расскажем о популярном в Туле отдыхе – картинге.

Kart Park – единственный крытый и профессиональный трек в Туле. Даже погода не в силах помешать вашему отдыху здесь. Это место, которое подарит вам и вашему ребенку невероятные эмоции.

Всё еще сомневаетесь, где провести досуг со своим ребенком или отпраздновать день рождения?

Мы знаем пять ЗА в пользу времяпрепровождения в Kart Park!

Безопасный активный отдых. Безопасный вид активного отдыха и спорта для вашего ребенка: здесь всё для этого предусмотрено, от экипировки до профессиональных инструкторов. Досуг для всей семьи и авторитет в глазах ребенка. Способствуйте развитию вашего чада и разделите радость первых побед. Активный досуг с ребенком – удовольствие как для ребенка, так и для родителей. Совместное проживание ярких эмоций и позитива всегда объединяет и укрепляет взаимоотношения. Навыки вождения и безопасности дорожного движения. Формирование и закрепление навыков вождения и безопасности дорожного движения. Занятие картингом поможет оставить все эмоции на трассе и быть более внимательным и сосредоточенным. Развитие навыков ребенка. Картинг помогает развивать такие качества, как выносливость, концентрация внимания, реакция, физическая сила и умение просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд. Новое хобби. Ваш ребенок с лёгкостью сможет оторваться от видеоигр и забыть о компьютере, телевизоре и планшете. Новое увлечение будет способствовать всестороннему развитию вашего чада.

Картинг – это море эмоций и настоящее приключение с гонками, которое ваши дети запомнят надолго.

Кроме того, такой досуг - совсем недорогое удовольствие. Счастливый День рождения ребенка без ущерба вашему кошельку: разве не об этом вы мечтали?

Myslo публикует специальные предложения для проведения

Дня рождения на территории Kart Park:

Пакет 1

Картинг 1 заезд - 10 мин.

+ Бесплатная регистрация

+ Аренда кафе (на неограниченное время)

Цена: 600 руб. (одна персона).

Пакет 2

Картинг 2 заезда по 10 мин.

1 жетон на игровые автоматы (кроме аэрохоккея)

+ Бесплатная регистрация

+ Ваучер на 100 рублей для последующих заездов

+ Аренда кафе (на неограниченное время)

Цена: 1100 руб. (одна персона).

Частые вопросы родителей.

Сможет ли ребёнок самостоятельно справиться с картом, если он ни разу не катался на нем? Что для этого нужно?

Да. Это просто – на треке есть маршалы-инструкторы, которые всё объясняют, показывают и сопровождают весь заезд.

Картинг – это безопасно?

Да, для этого профессионально построена трасса, выдается вся экипировка, проводится подробный инструктаж, ваши дети участвуют в заездах только либо с вами, либо с другими детьми.

Чем обеспечена безопасность:

профессиональная конфигурация трека,

экипировка, шлемы и подшлемники обязательны,

подробный инструктаж по технике безопасности и о поведении на трассе,

присутствие инструктора на треке в течение всего времени заезда,

защита от ударов на карте, а отбойники трассы построены из специальных ударопрочных блоков (ограждений).

С какого возраста дети могут кататься?

Значение имеет рост – от 125 см (это примерно 5-6 лет). Для детей есть специальные детские карты.

Надо ли заранее бронировать мероприятие?

Карт-парк оснащён необходимым количеством техники, чтобы обеспечить прокат без предварительного бронирования. Однако это рекомендуется сделать, чтобы ваш досуг был максимально комфортно спланирован.

Чем можно занять ребенка в промежутке между заездами?

Игровые автоматы, кафе с панорамным обзором трека.

Подарите своему рёбенку невероятное гоночное приключение на единственном крытом треке в городе!

Тула, Новомосковское шоссе, 54

+7 (4872) 717-202

http://www.kartpark.ru

https://vk.com/kartpark

https://www.instagram.com/kartparktula