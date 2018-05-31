Куда в Туле сходить с ребёнком этим летом
Обзор интересных развлечений и весёлых выходных.
Лето – время семейных прогулок. Кто-то любит отдыхать на природе, а кто-то гулять по городу. Предлагаем вам несколько вариантов интересных мест, в которые можно прийти с детьми и провести несколько часов и даже целый день, играя, пробуя свои силы в скалолазании, на детских аттракционах и даже за рулём карта.
Остров сокровищ, крытый верёвочный парк
Крытый верёвочный парк «Остров сокровищ», это, пожалуй, единственный аттракцион в нашем городе, где абсолютно безопасно дети могут удовлетворить свою тягу к экстриму, вдоволь полазать и поиграть.
Препятствия двух уровней сложности расположены на высоте 1,5 и 4,5 метра и предназначены для детей и даже взрослых ростом от 100 см и взрослых весом до 120 кг. Безопасность здесь — самое важное: профессиональное страховочное оборудование, непрерывная страховочная линия, отстегнуться от которой ребёнок самостоятельно не сможет (только при входе или выходе из парка).
Можно не волноваться — ваши дети в безопасности!
Вас ждут шесть скалодромов с разнообразной тематикой. На каждом из них свой секрет прохождения! Это единственные в своём роде скалодромы в Туле, на которых ваш ребёнок сможет почувствовать себя отважным пожарным и бесстрашным покорителем ледовых вершин.
Крытый верёвочный парк «Остров сокровищ» совместно с учебно-образовательным центром «5 баллов» приглашает ребят на летние курсы в стиле передачи «Орел и решка».
Почувствуйте себя настоящими путешественниками!
Здесь ждут детей от 8 до 11 лет. Ведётся набор в 2-недельные группы, начиная с 29 мая. Каждая группа будет заниматься исследованием нового континента.
Что ждет ребят на курсах каждый день?
- Утренняя зарядка,
- Чаепитие,
- Верёвочный парк и скалодромы,
- Квест-прогулка в Центральном парке в сопровождении любимых всеми детьми инструкторов веревочного парка — будем искать бутылку с тайным посланием и кладом!
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Увлекательные занятия в центре «5 баллов»:
- мастер-классы, посвященные изучаемым континентам,
- курс английского языка для путешественников,
- страноведческие занятия.
- Полноценный обед и полдник в столовой гостиницы «Профит».
Расписание смен:
- 29 мая — 10 июня
- 11 июня — 24 июня
- 25 июня — 08 июля
- 9 июля — 22 июля
- 23 июля — 5 августа
- 6 августа — 19 августа
- 20 августа — 2 сентября
Стоимость одной смены — 15 000 рублей.
Для бронирования звоните по телефонам:
У вашего ребенка день рождения или другое важное событие? Отпразднуйте его на «Острове сокровищ»!
Вас ждет много интересного:
- игра по одному из выбранных сценариев,
- призы всем гостям,
- приглашения для каждого гостя праздника,
- покорение веревочного парка и скалодромов под присмотром внимательных и опытных инструкторов.
Дополнительно:
– Продление праздника (при наличии такой возможности) — 2000 руб./1 час.
– Гости свыше 10 человек — 300 рублей за каждого последующего ребенка.
Максимальное количество гостей — 20.
В этом году здесь подготовили для праздников новый интересный квест «Тайна за 7 печатями». Теперь ребят ждут логика и ребусы вместе с активными физическими упражнениями.
- 1,5 часа веселья,
- увлекательные задания,
- замки, ребусы и загадки,
- ну и конечно же, верёвочный парк!
Кроме того, вы можете провести здесь крутой выпускной или день рождения в стиле вручения премии «Оскар» или игры «Майнкрафт».
Также при поддержке компании streetadventure.ru можно организовать для именинников и их гостей уличный квест в Центральном парке, который завершится в веревочном парке.
Теперь забронировать время в веревочном парке стало еще проще!
Заходим сюда, заполняем всего пару строк, и администратор свяжется с вами в ближайшее время.
Дайте своему ребёнку возможность повеселиться и полазить вдоволь, весело отпраздновать важное событие и просто провести замечательный выходной — приходите в крытый верёвочный парк «Остров сокровищ»!
Тула, пр. Ленина, 85 (ТРЦ Likerka-Loft)
8 (4872) 71-76-31
ВКубе, семейно-развлекательный центр
Не знаете, куда сходить с детьми на выходных? Уже везде побывали много раз, и хочется новых впечатлений?
Семейно-развлекательный центр «ВКубе» приглашает детей
от 0 до 14 лет и взрослых в мир веселья
и хорошего настроения!
Здесь, на двухэтажной территории комплекса площадью 1000 кв. м, вас ждёт:
- Детский игровой зал:
- гигантский лабиринт,
- шариковые бассейны,
- батутная арена,
- трёхскатные и спиральные горки,
- скалодром,
- бэби-зона с 0+,
- аттракцион «Рыбалка»,
- аттракцион «Песочница» с кинетическим песком,
- карусель «НЛО»
- аэрохоккей.
- Зона отдыха, в которой дети могут перевести дух между активными развлечениями, выбрать для себя много вкусного из детского меню, а взрослые полноценно поесть, расслабиться и пообщаться.
- Антуражная кофейня «Куба» с авторскими десертами.
- Столовая с демократичными ценами и вкусными обедами.
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Занятия для детей и взрослых:
- мастер-классы,
- школа вокала,
- школа телевидения,
- школа керамики,
- театральная школа,
- развивающие занятия «Слышу, вижу, знаю, умею» для детей от 0 до 5 лет.
Многофункциональное пространство «ВКубе» проводит у себя весёлые и яркие детские дни рождения и выпускные праздники с анимационной программой, а также юбилеи, свадьбы и любые банкеты.
Шеф-кондитер поможет дополнить ваш праздник многообразием сладких лакомств. А по вашим индивидуальным заказам специально для важного события изготовит любой десерт: классические бисквитные и изысканные муссовые торты, зефир и макаруны с различными вкусами и многое другое.
Ещё один важный плюс — система входных билетов в этом развлекательном центре. Вам не придётся переживать о том, что нужно срочно уйти, а оплаченное время ещё не закончилось.
Детский входной билет действителен весь день! А взрослые, сопровождающие ребёнка, и дети
до года вообще проходят бесплатно.
При входе ребёнку надевают цветной браслет, и в течение дня вы сможете уходить и возвращаться снова сколько захотите, просто показав браслет на руке. Каждый день – новый цвет.
Стоимость билета одинакова для детей всех возрастов: 350 руб. в будни, 500 руб. в выходные и праздничные дни.
Для многодетных семей действует специальное предложение: платите за двоих детей, остальные бесплатно. А для детей-инвалидов — скидка 50%.
Семейно-развлекательный центр «ВКубе» находится рядом с Центральным парком на ул. Ф. Энгельса, 70.
8 (910) 700-1-333 — детский игровой зал
9 (910) 700-3-555 — кофейня и столовая
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.
Картинг – гоночное приключение для вашего ребенка!
Картинг центр Kart Park
Драйв, позитив, улыбки и смех – так выглядят идеальные каникулы школьника. А лучший досуг в каникулы для любого ребенка – подвижные занятия в компании друзей. Конечно, это игра, в идеале – с соревновательным элементом. Такой отдых, несомненно, запомнится надолго. А пока вы ломаете голову, чем порадовать ребенка, мы расскажем о популярном в Туле отдыхе – картинге.
Kart Park – единственный крытый и профессиональный трек в Туле. Даже погода не в силах помешать вашему отдыху здесь. Это место, которое подарит вам и вашему ребенку невероятные эмоции.
Всё еще сомневаетесь, где провести досуг со своим ребенком или отпраздновать день рождения?
Мы знаем пять ЗА в пользу времяпрепровождения в Kart Park!
- Безопасный активный отдых. Безопасный вид активного отдыха и спорта для вашего ребенка: здесь всё для этого предусмотрено, от экипировки до профессиональных инструкторов.
- Досуг для всей семьи и авторитет в глазах ребенка. Способствуйте развитию вашего чада и разделите радость первых побед. Активный досуг с ребенком – удовольствие как для ребенка, так и для родителей. Совместное проживание ярких эмоций и позитива всегда объединяет и укрепляет взаимоотношения.
- Навыки вождения и безопасности дорожного движения. Формирование и закрепление навыков вождения и безопасности дорожного движения. Занятие картингом поможет оставить все эмоции на трассе и быть более внимательным и сосредоточенным.
- Развитие навыков ребенка. Картинг помогает развивать такие качества, как выносливость, концентрация внимания, реакция, физическая сила и умение просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд.
- Новое хобби. Ваш ребенок с лёгкостью сможет оторваться от видеоигр и забыть о компьютере, телевизоре и планшете. Новое увлечение будет способствовать всестороннему развитию вашего чада.
Картинг – это море эмоций и настоящее приключение с гонками, которое ваши дети запомнят надолго.
Кроме того, такой досуг - совсем недорогое удовольствие. Счастливый День рождения ребенка без ущерба вашему кошельку: разве не об этом вы мечтали?
Myslo публикует специальные предложения для проведения
Дня рождения на территории Kart Park:
Пакет 1
- Картинг 1 заезд - 10 мин.
- + Бесплатная регистрация
- + Аренда кафе (на неограниченное время)
Цена: 600 руб. (одна персона).
Пакет 2
-
Картинг 2 заезда по 10 мин.
-
1 жетон на игровые автоматы (кроме аэрохоккея)
-
+ Бесплатная регистрация
-
+ Ваучер на 100 рублей для последующих заездов
-
+ Аренда кафе (на неограниченное время)
Цена: 1100 руб. (одна персона).
Частые вопросы родителей.
Сможет ли ребёнок самостоятельно справиться с картом, если он ни разу не катался на нем? Что для этого нужно?
Да. Это просто – на треке есть маршалы-инструкторы, которые всё объясняют, показывают и сопровождают весь заезд.
Картинг – это безопасно?
Да, для этого профессионально построена трасса, выдается вся экипировка, проводится подробный инструктаж, ваши дети участвуют в заездах только либо с вами, либо с другими детьми.
Чем обеспечена безопасность:
- профессиональная конфигурация трека,
- экипировка, шлемы и подшлемники обязательны,
- подробный инструктаж по технике безопасности и о поведении на трассе,
- присутствие инструктора на треке в течение всего времени заезда,
- защита от ударов на карте, а отбойники трассы построены из специальных ударопрочных блоков (ограждений).
С какого возраста дети могут кататься?
Значение имеет рост – от 125 см (это примерно 5-6 лет). Для детей есть специальные детские карты.
Надо ли заранее бронировать мероприятие?
Карт-парк оснащён необходимым количеством техники, чтобы обеспечить прокат без предварительного бронирования. Однако это рекомендуется сделать, чтобы ваш досуг был максимально комфортно спланирован.
Чем можно занять ребенка в промежутке между заездами?
Игровые автоматы, кафе с панорамным обзором трека.
Подарите своему рёбенку невероятное гоночное приключение на единственном крытом треке в городе!
Тула, Новомосковское шоссе, 54
+7 (4872) 717-202