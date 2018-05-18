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Черновик

Черновик

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.05.2018
 
Режиссер:
Сергей Мокрицкий
  
Актеры:
Никита Волков, Ольга Боровская, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Ирина Хакамада, Ксения Каратыгина, Евгения Каратыгина
  
Жанр:
фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
125 мин
  

Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнаёт, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует?..

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Сегодня
00:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Алмаз Синема
18:45 Азот (Новомосковск)
19:55 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Киносити
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Алмаз Синема
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, суббота
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
18:45 Азот (Новомосковск)
19:20 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киносити
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:30 Киносити
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 мая, воскресенье
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
18:45 Азот (Новомосковск)
19:20 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киносити
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
28 мая, понедельник
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
18:45 Азот (Новомосковск)
19:20 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киносити
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
29 мая, вторник
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
18:45 Азот (Новомосковск)
19:20 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киносити
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
30 мая, среда
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
18:45 Азот (Новомосковск)
19:20 Киносити
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киносити
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
31 мая, четверг
00:05 Киносити
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