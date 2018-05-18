Черновик
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 31.05.2018
Режиссер:
Сергей Мокрицкий
Актеры:
Никита Волков, Ольга Боровская, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Ирина Хакамада, Ксения Каратыгина, Евгения Каратыгина
Жанр:
фантастика, семейный
Продолжительноcть:
125 мин
Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнаёт, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует?..
Сегодня
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Алмаз Синема
|18:45
|Азот (Новомосковск)
|19:55
|Киносити
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Алмаз Синема
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, суббота
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|18:45
|Азот (Новомосковск)
|19:20
|Киносити
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киносити
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:30
|Киносити
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 мая, воскресенье
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|18:45
|Азот (Новомосковск)
|19:20
|Киносити
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киносити
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
28 мая, понедельник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|18:45
|Азот (Новомосковск)
|19:20
|Киносити
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киносити
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
29 мая, вторник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|18:45
|Азот (Новомосковск)
|19:20
|Киносити
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киносити
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
30 мая, среда
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|18:45
|Азот (Новомосковск)
|19:20
|Киносити
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киносити
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
31 мая, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:15
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
18:45
|Алмаз Синема
|
10:00
17:05
23:30
|Киносити
|
19:55
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:40
15:05
19:55
22:20
00:45
26 мая, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
18:45
|Киносити
|
15:15
19:20
21:40
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:40
15:05
19:55
22:20
00:45
27 мая, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
18:45
|Киносити
|
15:15
19:20
21:40
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:40
15:05
19:55
22:20
28 мая, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
18:45
|Киносити
|
15:15
19:20
21:40
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:40
15:05
19:55
22:20
29 мая, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
18:45
|Киносити
|
15:15
19:20
21:40
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:40
15:05
19:55
22:20
30 мая, среда
|Азот (Новомосковск)
|
18:45
|Киносити
|
15:15
19:20
21:40
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:40
15:05
19:55
22:20
31 мая, четверг
|Киносити
|
00:05