Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 31.05.2018

Режиссер: Сергей Мокрицкий

Актеры: Никита Волков, Ольга Боровская, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Ирина Хакамада, Ксения Каратыгина, Евгения Каратыгина

Жанр: фантастика, семейный

Продолжительноcть: 125 мин

Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнаёт, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует?..