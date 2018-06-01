Готовимся к отпуску: процедуры для красоты

Обзор услуг, которые помогут вам подготовиться к летнему сезону.

Летом так хочется выглядеть особенно красивыми и ухоженными. Мы собрали в этом обзоре бьюти-услуги, которые помогут вам почувствовать себя увереннее и выглядеть на все сто!

L'Beauty, студия красоты

Летом гладкость кожи особенно важна. Если вам надоело использовать бритву ежедневно и терпеть боль от депилятора и мучения с вросшими волосами, приходите на шугаринг и пленочный воск в студию L'Beauty.

В вопросе эпиляции важны две составляющие: длительность эффекта и минимум неприятных ощущений от процедуры.

После шугаринга кожа остаётся гладкой от 2-х до 4-х недель, в зависимости от типа кожи и волос. Кроме того, после трех-четырех процедур шугаринга волосы светлеют и растут медленнее, чем при обычном бритье.

Сахарные пасты для шугаринга, которые используют в студии, высокого качества, изготовлены из натуральных компонентов, поэтому не вызывают аллергии и благотворно влияют на кожу.

В студии L'Beauty используют новинку — плёночный воск для депиляции.

Синтетические пленочные воски ItalWax — это воск премиум-класса, который не содержит натуральной сосновой смолы. Никогда не вызывает аллергии. Воск низкотемпературный (всего +38 градусов), очень пластичный, не ломается, удаляет волоски любой жесткости и длины (от 1 мм). Летом это очень актуально.

Недавно в студии красоты L'Beauty появилась услуга Gold epil. Процедура выполняется золотым воском CLEOPATRA. «Клеопатра» — воск премиум-класса для депиляции всего тела, который идеально подходит для работы по маслу. Масло обеспечивает уход за кожей во время процедуры удаления волос и превращает ее в изысканную СПА-депиляцию. Приходите и сами попробуйте!

За 2-3 дня до отъезда в отпуск сделайте шугаринг в L'Beauty и отдыхайте без забот.

Ну а если ваш отпуск будет длинным, в этой студии вы сможете купить набор для домашнего использования от Elseda, чтобы поддерживать гладкость кожи самостоятельно. В набор входит: сахарная паста, шпатели, тальк, полоски и специальный чехол для хранения.

Наслаждайтесь летом! Море, солнце, активный отдых в новых городах — и всё это без бритья каждое утро. Позвольте себе комфорт со студией красоты L'Beauty.

Тула, ул. Октябрьская, 20, 2 этаж, оф. 6

8 (952) 018-57-79

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Богатырское здоровье

Приглашаем посетить центр «Богатырское здоровье» всех, кто заботится о том, чтобы выглядеть на все сто и чувствовать себя уверенно. Благодаря мастерам-профессионалам в этом центре, вы станете здоровыми, стройными и красивыми.

Что вам предложат:

Профессиональный уход за лицом и телом, подходящий именно вам, который подберёт опытный специалист. Они подарят вам ухоженный вид и здоровую кожу.

Огромный выбор программ по улучшению фигуры — программы похудения, антицеллюлитные, оздоровительные и расслабляющие.

Микроблейдинг бровей — новая методика в перманентном макияже. Идеальные брови, которые долго будут подчёркивать вашу красоту.

Сауна «Кедровый ларец» — фантастическая процедура, после которой вы буквально почувствуете, как открывается «второе дыхание».

Уникальная диагностика состояния всего организма — аналог обследованию врачей различных специализаций и лабораторным исследованиям. Проводится с помощью программы «Нейро-Оберон», которая буквально покажет, где и какая проблема возникла (или только зреет) в организме. Опытный специалист поможет интерпретировать результаты и подберет «правильный» препарат, который борется с причиной заболевания.

Групповые оздоровительные практики, которые обеспечат вам красивую фигуру, предотвратят боли в позвоночнике и подарят большой заряд бодрости и хорошего настроения.

Программы по уходу за руками и ногами (маникюр, педикюр), которые сделают ваши руки и ноги ухоженными и красивыми.

А еще здесь работает магазин здорового питания, в котором вы сможете купить отруби, клетчатку, растительные масла (льняное, конопляное, кедровое), ароматные фиточаи, полезные сладости и многое-многое другое!

Приветливый персонал, доброжелательное отношение и чаепитие с мёдом добавят вам тепла и позитива от полученных процедур.

Приходите сами и сделайте необычный подарок своим близким — купите подарочные сертификаты на различные комплексы услуг в «Богатырском здоровье»!

Центр «Богатырское здоровье» — не только для красных девиц, но и для богатырей. Мужчинам здесь тоже очень понравится! Для них подготовлены специальные комплексы процедур.

Центр красоты и здоровья «Богатырское здоровье» — ваш помощник в подготовке к лету, а также отличному самочувствию и настроению круглый год.

Тула, ул. Михеева, 11-б

+7 (953) 953-28-21 , +7 (4872) 70-00-72

bz71.ru

Студия наращивания ресниц Юлии Кузиной

Хотите выглядеть этим летом ещё прекраснее и чувствовать себя уверенно? Длинные и объёмные ресницы станут вашим украшением и ярким акцентом. Ведь именно ресницы, их длина, изгиб и направление вместе с формой бровей могут сделать лицо неповторимым и придать взгляду яркость и изысканность.

Сделайте ваши глаза выразительными и яркими к этому летнему сезону в Студии наращивания ресниц

Юлии Кузиной.



Основатель студии, мастер-преподаватель Юлия Кузина:

– Глаза — один из важнейших элементов образа каждой женщины. Красиво подчёркнутые брови и ресницы играют не меньшее значение, чем макияж. Объёмные пушистые ресницы создадут акцент на глаза в макияже, сделают взгляд более глубоким и выразительным, подчеркнут индивидуальность и придадут особый шарм.

Доверяйте наращивание ресниц и архитектуру бровей лишь проверенному специалисту. Качественное наращивание ресниц требует от мастера профессионализма.

Я уверена в своих мастерах!

Приходите в нашу студию и убедитесь сами в качестве нашей работы.

Я советую девушкам сделать наращивание ресниц не позже, чем за два дня до поездки в отпуск, чтобы было время привыкнуть к длинным ресницам. К моменту отъезда вы будете чувствовать себя комфортно.

В студии наращивания ресниц Юлии Кузиной для вас предлагают:

Классическое и объёмное наращивание ресниц;

Архитектура бровей;

Сахарная эстетика;

Курсы по наращиванию ресниц.

Приходите в студию наращивания ресниц Юлии Кузиной — и станьте ещё красивее!

Тула, ул. Староникитская, 37, 3-й этаж, офис 35

8 (953) 180-33-11

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