Выходные в Туле: 1-3 февраля

На выходных вас ждет удивительный мир фэнтези в лекциях и кино, несколько театральных премьер, потрясающие исполнители, тульская вечеринка и нашумевший фильм «Кинотавра-2018».

Концерты

Когда: 2 февраля, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 800 р., на входе — 1000 р.

На сцене Harat's pub выступят музыканты из группы «Тараканы!». Впервые коллектив представит тульским поклонникам акустическую программу из проверенных хитов, просто хороших песен и внезапных кавер-версий.

«Тараканы!» являются одной из самых известных панк-рок-групп в России. С 1991 года выпущено 14 долгоиграющих альбомов, 5 концертных альбомов, ряд сплит-альбомов и сборников. Группа неоднократно гастролировала в России, странах СНГ, Европе, Японии, Израиле, Грузии, Казахстане. «Тараканы!» совмещают в репертуаре материал как на русском, так и на английском языке.

Когда: 1 февраля, пятница, 18.30

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 360 р.

В пятницу, в день рождения Иосифа Михайловского, состоится юбилейный концерт Тульского государственного хора. Гости услышат шедевры отечественной и зарубежной музыки из репертуара хора разных лет. В яркую палитру праздника также внесут свои краски музыкальные поздравления от коллег и друзей. Выступление состоится в Тульской филармонии им. Михайловского в формате гала-концерта, позволяющем включать в программу произведения разных эпох и стилей и продемонстрировать слушателям самый широкий жанровый диапазон, которым владеет коллектив. Слушателей ждут встречи с камерным хором Московской консерватории, с хором Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» и, конечно, творческие сюрпризы.

Когда: 1 февраля, пятница, 19.00

Где: «Типография», культурный центр

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 400 р.

В пятницу в «Типографии» выступит один из самых ярких и востребованных басс-гитаристов современности Алексей Заволокин вместе со своим ансамблем. Музыканты представят композиции дебютного альбома AZart. Гости услышат джазовые импровизации, фанковые ритмы, роковые риффы, мотивы Востока, элементы drum'n'bass и многое другое.

В клубе

Когда: 2 февраля, суббота, 21.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 200 р.

В субботу в «Типографии» пройдет легендарная тульская хаус-вечеринка. Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров будут по очереди импровизировать на одном танцполе под хаус-музыку. В этом году за музыку отвечает диджей Romabalance. Полное расписание смотрите в афише.

Детям

Когда: 2 февраля, суббота, 10.00

Где: Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

Цена: 150−300р.

В субботу в Тульском драматическом театре состоится премьера детской сказки от интерактивного проекта для самых маленьких «Кроха-Театр». Интерактивный спектакль придуман и сыгран примадоннами тульской сцены Ольгой Бауриной и Инной Медведевой. Сказка подойдет для детей от 0 до 4 лет.

Когда: 3 февраля, воскресенье, 12.00

Где: Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

Цена: 150−300 р.

В воскресенье в Тульском драматическом театре пройдет новый музыкальный спектакль в 2-х действиях по мотивам одноименной сказки Л. Кэрролла. Сказка «Алиса в Стране чудес» — веселая, озорная, музыкальная, танцевальная и удивительная, в смысле, не знаешь, что тебя ждет ещё!

Этот удивительный мир, где все идет кувырком, задом наперед и наоборот, в 1864 году сочинил английский писатель, математик, логик, философ, фотограф Льюис Кэрролл (1832−1808), которого по-настоящему зовут Чарльз Лютвидж Доджсон, а все в шутку называли его Додо.

История о приключениях Алисы родилась во время путешествия по Темзе самого Додо с его другом — доктором Робином, с реальной Алисой и ее сестрами Лориной и Эдит.

Театр

Когда: 3 февраля, воскресенье, 20.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р., требуется предварительная регистрация.

В воскресенье в Большом зале «Октавы» состоится премьерный тульский показ перформанса «Пастораль» арт-компании «Барабан».

Спектакль был создан во время летней резиденции театра «Барабан» в августе 2018 года. В основе сюжета лежит «Четвертый акт» драматурга Марты Райцес — пьеса, которая состояла из ряда заданий, которые были поделены на колоду из 60-ти карточек. Четыре исполнителя-перформера (Алексей Гимельрейх, Илья Оши, Лия Латыпова, Полина Шатохина) тасовали карточки и вытягивали по одной.

Участники придумывают игру-прелюдию, которая состоит из осколков сновидений, фрагментов дерзких признаний, детских откровений. Они тасуют карточки, так что реплики, движения и вздохи каждый раз сплетают новый сюжет, который сложится в очень необычную, тонкую и интимную постановку-перформанс.

Когда: 1-2 февраля, пятница-суббота, 19.00

Где: «Новый театр» Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 500 р.

На выходных в «Новом театре» состоится премьера спектакля «Оля» — монолог в двух действиях, своего рода эхо советского времени. Это история страны через призму видения маленькой девочки, смена эпох на фоне простых человеческих слабостей, привязанностей, любви и преданности. «Новый театр» — это единое творческое пространство, открытое для экспериментов.

Спектакль создан с использованием живой музыки и совмещения теней и живого плана.

Режиссер спектакля — Андрей Лазукин. В роли Оли — Юлия Школьникова.

Когда: 2 февраля, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского, Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 1300-1700 р.

В субботу в Тульской филармонии им. Михайловского состоится драматический спектакль «Нас ждут далеко-далеко, не здесь» в двух частях по мотивам рассказов лауреата Нобелевской премии И. Б. Зингера .

Спектакль представит Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Эта история случилась в Америке и основана на реальных событиях. Одинокому Гарри Бендинеру судьба в финале жизни неожиданно дарит встречу с Этель Брокелес и позднюю любовь. Это безумие, хаос и авантюризм желаний закружит Гарри и Этель в сумасшедшем танце. Мелодрама на грани гротеска.

События

Когда: 2 февраля, суббота, 12.00

Где: «Тульские древности», музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47

Вход свободный, необходима предварительная запись.

В субботу в музее «Тульские древности» можно будет сыграть в средневековые настольные игры, организованные клубами исторической реконструкции «Скьёльд» и «СиринЪ». Это прообраз шахмат — тавлеи, дальняя «родственница» крестиков-ноликов «Мельница», логическая головоломка «Лиса и гуси». По каждой игре будут организованы свои турниры. Победители получат наборы средневековых игр в подарок.

Правила и условия турнира можно найти по ссылке, разобраться в них участники смогут также на самом мероприятии. Понаблюдать за баталиями можно в течение всего турнира.

Спорт

Когда: 2 февраля, суббота, 11.00

Где: ОКА, РУТБ, Алексин, ул. Чехова, 21

Вход свободный.

В субботу в Алексине пройдет второй ежегодный межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2003-2005, 2008-2009 годов рождения. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Валерия Ивановича Белогубова.

В этом году в турнире будут соревноваться юные самбисты из разных районов нашего региона и соседних областей, а также в турнире впервые примет участие сборная команда по самбо Тульского военного Суворовского училища. На торжественной церемонии открытия Управление Росгвардии по Тульской области продемонстрирует показательные выступления бойцов группы специального назначения ведомства для зрителей и спортсменов.

Лекции

Когда: 2 февраля, суббота, 14.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход по предварительной регистрации.

В субботу в «Типографии» пройдет лекция психолога Кристины Крыгиной о том, как выстраивать личные границы.

Статистика гласит, что у 80% людей нарушены личные границы.

Как понять, где ты, а где: «Как твой друг, послушай…»?

В чем искать первопричину того, что ваши границы нарушаются, и куда выкинуть сломанные грабли? Узнаем уже в эту субботу.



Всем участникам будет представлена возможность познакомиться с метафорическими ассоциативными картами как одним из методов работы.

Когда: 2 февраля, суббота, 13.00

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино

Цена: 100 р., требуется предварительная запись по тел. +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.





Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! В субботу сотрудники музея в Монастырщино расскажут, какие подручные материалы для приготовления пищи использовали в древности. Пригодится эта наука и современному туристу, ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.

Когда: 2 февраля, суббота, 18.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В субботу в «Октаве» состоится встреча с художником Ростаном Тавасиевым. Он представит программу «Будущее. Искусство в воображаемом будущем» — экспериментальную творческую лабораторию, созданную им вместе с молодыми художниками, это открытая база идей о том, как искусство может выглядеть в воображаемом будущем.

Ростан нередко стремится предсказать и описать ближайшее будущее в своих художественных проектах. Замечали ли вы, что научная фантастика влияет на прогресс человечества в настоящем? Транспорт и вооружение, электроника и медицина, стремительно развиваются, питаемые воображением писателей-фантастов.

Космические корабли, невероятные города и технологии будущего подробно описаны в книгах и красочно изображены кинематографом. Но похоже, что художникам придется самостоятельно позаботиться о своем будущем: всё внимание писателей и режиссеров сфокусировано на науке и технике, а искусство лишь смутно проглядывается в тумане предстоящего.

Выставки

Когда: открытие 1 февраля, пятница, 18.00, 2 февраля, суббота

10.00, 3 февраля, воскресенье, 11.00 (до 3 марта)

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Цена: вход на открытие вход свободный, взрослые — 100 р., школьники, студенты, пенсионеры — 50 р.





В пятницу в Доме Крафта открывается выставка «Жар-книга: самые красивые книги России 2014−2016» и начнет свою работу книжная лавка с уникальными изданиями, которая будет работать с пятницы по воскресенье в течение всей выставки.

На выставке «Жар-книга: самые красивые книги России 2014-2016» вы познакомитесь с победителями одноименного национального конкурса за первые три года его существования. Кроме того, здесь можно заглянуть в будущее книжного дизайна — в видеопрезентации собраны финалисты международного студенческого конкурса «Жар-книга мл.». Для особых ценителей внутри экспозиции представлена выставка-проект «Русские «швейцарцы» — подборка раритетов, созданных мастерами советского книжного дизайна 1960-х – 1980-х, и посвященная им книга известного дизайнера и педагога Иннокентия Келейникова.

Когда: 1-2 февраля, пятница-суббота, 9.00 (до 20 марта)

Где: Щекинский художественный краеведческий музей

Щекино, ул Ленина, 18/16

Цена: взрослые — 60р., дети — 40 р., любительская фотосъемка — 30 р.

В пятницу в Тульской области открывается еще один проект из московского Музея Победы. В Щекинском художественно-краеведческом музее откроется фотодокументальная выставка «Волжский рубеж в культурной памяти».

Выставка посвящена 75-летию со дня начала обороны города Сталинграда и последующему разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги во время Великой Отечественной войны.

Посетители музея узнают, как город сражался с врагом в течение 200 дней и ночей. Экспозиция рассказывает об основных этапах обороны и освобождения города, подвигах Якова Павлова, Михаила Баранова и других героев, совершённых во время Сталинградской битвы.

Когда: 1-3 февраля, пятница-воскресенье, 09.00 (до 4 марта)

Где: Крапивенский краеведческий музей Тульская область, село Крапивна, улица Советская, 49

Цена: 50 р.



В Крапивенском краеведческом музее открылась выставка, посвященная советским плакатам времен войны.

Выставка «Пропаганда. Плакаты Великой Отечественной войны» демонстрирует советские плакаты времен войны (тираж продублирован издательством «Плакат»), фронтовые письма крапивенцев, документы и предметы военных лет.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино вышла военная драма «Спасти Ленинград» в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Действие сюжета разворачивается в сентябре 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.

Стоимость: от 140 р.

Для любителей фэнтези на выходных выходит тайский семейный мультфильм «Сила девяти богов». Мультфильм рассказывает историю опасного противостояния борца Муай-Тай тайной волшебной силе. Совершенствуя свое мастерство, он продолжает расти в постижении тайн Муай Тай. И только осознав истинный смысл жизни, герой получает огромную энергию – силу девяти богов. В мультфильме захватывающий сюжет, колоритные персонажи и красочные пейзажи солнечной страны.

Стоимость: от 140 р.

В кино выходит отечественный комедийный триллер «Русский бес». Фильм произвел неизгладимое впечатление на «Кинотавре» в 2018 году. Он вобрал в себе излюбленные тарантиновские приемы, а сюжет унаследовал вечные вопросы Достоевского.

Действие происходит в современной Москве. Главные герои – влюбленная пара: Святослав – художник-дизайнер и Ася – дочь управляющего крупного российского банка. Чтобы создать для своей возлюбленной те условия жизни, к которым она привыкла, молодой человек решает начать собственный бизнес — открыть ресторан. Однако на его пути встает ряд бюрократических препятствий.

Стоимость: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.