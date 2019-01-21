Юбилейный концерт Тулького государственного хора

В Тульской филармонии им. Михайловского состоится концерт в честь 75-летия Тульского государственного хора.

В программе: шедевры отечественной и зарубежной музыки из репертуара хора разных лет.

За 40 минут до начала концерта, в фойе второго этажа филармонии, состоится встреча со зрителями в рамках проекта «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОНЦЕРТУ».

Юбилейный концерт состоится 1 февраля — в день рождения Иосифа Михайловского, композитора, дирижера, многолетнего руководителя тульской филармонии и государственного хора. Он пройдёт в формате гала-концерта, позволяющем включать в программу произведения разных эпох и стилей и продемонстрировать слушателям самый широкий жанровый диапазон, которым владеет коллектив.

В яркую палитру праздника также внесут свои краски музыкальные поздравления от коллег и друзей.

Слушателей ждут встречи с камерным хором Московской консерватории, с хором Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов», и конечно, творческие сюрпризы.

Стать соучастником такого праздника — редкая удача! Приглашаем вас присоединиться к торжеству!

Тульский государственный хор — коллектив, название которого можно считать одним из брендов Тульской областной филармонии

Исполнители:

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР

Художественный руководитель — лауреат премии Правительства Москвы и Министерства обороны РФ, профессор Александр Соловьёв.

Главный дирижер — Георгий Августинович

Тульский филармонический симфонический оркестр

Художественный руководитель и дирижер Владислав Лаврик

Камерный хор Московской государственной консерватории

Детский хор Центра одаренных детей «Мастерская талантов»

Дирижеры: профессор Александр Соловьёв; заслуженный деятель искусств РФ, профессор Юрий Евграфов; Георгий Августинович; Сергей Сидоренко

Солисты: Татьяна Ставицкая (сопрано), лауреат международных конкурсов Владислав Белоусов (виолончель), заслуженный артист РФ Вячеслав Сладков (баритон); партия фортепиано — заслуженный артист РФ Яков Соловьев, лауреат международного конкурса Галина Волкова

Концертмейстер Жанна Залиева.

Концерт ведет Татьяна Тимошенкова