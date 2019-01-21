Юбилейный концерт Тулького государственного хора
В Тульской филармонии им. Михайловского состоится концерт в честь 75-летия Тульского государственного хора.
В программе: шедевры отечественной и зарубежной музыки из репертуара хора разных лет.
За 40 минут до начала концерта, в фойе второго этажа филармонии, состоится встреча со зрителями в рамках проекта «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОНЦЕРТУ».
Юбилейный концерт состоится 1 февраля — в день рождения Иосифа Михайловского, композитора, дирижера, многолетнего руководителя тульской филармонии и государственного хора. Он пройдёт в формате гала-концерта, позволяющем включать в программу произведения разных эпох и стилей и продемонстрировать слушателям самый широкий жанровый диапазон, которым владеет коллектив.
В яркую палитру праздника также внесут свои краски музыкальные поздравления от коллег и друзей.
Слушателей ждут встречи с камерным хором Московской консерватории, с хором Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов», и конечно, творческие сюрпризы.
Стать соучастником такого праздника — редкая удача! Приглашаем вас присоединиться к торжеству!
Тульский государственный хор — коллектив, название которого можно считать одним из брендов Тульской областной филармонии
Исполнители:
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель — лауреат премии Правительства Москвы и Министерства обороны РФ, профессор Александр Соловьёв.
Главный дирижер — Георгий Августинович
Тульский филармонический симфонический оркестр
Художественный руководитель и дирижер Владислав Лаврик
Камерный хор Московской государственной консерватории
Детский хор Центра одаренных детей «Мастерская талантов»
Дирижеры: профессор Александр Соловьёв; заслуженный деятель искусств РФ, профессор Юрий Евграфов; Георгий Августинович; Сергей Сидоренко
Солисты: Татьяна Ставицкая (сопрано), лауреат международных конкурсов Владислав Белоусов (виолончель), заслуженный артист РФ Вячеслав Сладков (баритон); партия фортепиано — заслуженный артист РФ Яков Соловьев, лауреат международного конкурса Галина Волкова
Концертмейстер Жанна Залиева.
Концерт ведет Татьяна Тимошенкова