Спасти Ленинград
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Алексей Козлов
Актеры:
Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Валерий Дегтярь, Иван Лырчиков, Николай Горшков, Михаил Морозов, Евгения Любимова
Жанр:
военный, драма, семейный
Продолжительноcть:
93 мин
Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.
Сегодня
|12:10
|Октябрь
|13:00
|Киносити
|15:45
|Октябрь
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Азот (Новомосковск)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Синема Стар
Завтра
|12:10
|Октябрь
|13:00
|Киносити
|15:45
|Октябрь
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Азот (Новомосковск)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
29 января, вторник
|12:10
|Октябрь
|13:00
|Киносити
|15:45
|Октябрь
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Азот (Новомосковск)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
30 января, среда
|12:10
|Октябрь
|12:30
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:45
|Октябрь
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Азот (Новомосковск)
|19:00
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
31 января, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
18:50
|Алмаз Синема
|
19:00
|Киносити
|
13:00
19:55
|Октябрь
|
12:10
15:45
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
18:15
20:20
|Синема Стар
|
18:00
21:10
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
18:50
|Алмаз Синема
|
19:00
|Киносити
|
13:00
19:55
00:10
|Октябрь
|
12:10
15:45
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
18:15
20:20
|Синема Стар
|
18:00
21:10
29 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
18:50
|Алмаз Синема
|
19:00
|Киносити
|
13:00
19:55
00:10
|Октябрь
|
12:10
15:45
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
18:15
20:20
|Синема Стар
|
18:00
21:10
30 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
18:50
|Алмаз Синема
|
19:00
|Киносити
|
13:00
19:55
00:10
|Октябрь
|
12:10
15:45
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
18:15
20:20
|Синема Стар
|
12:30
18:00
21:10
31 января, четверг
|Киносити
|
00:10