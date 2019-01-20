Спасти Ленинград

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Алексей Козлов

Актеры: Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Валерий Дегтярь, Иван Лырчиков, Николай Горшков, Михаил Морозов, Евгения Любимова

Жанр: военный, драма, семейный

Продолжительноcть: 93 мин

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.