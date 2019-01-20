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Спасти Ленинград

Спасти Ленинград

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 31.01.2019
 
Режиссер:
Алексей Козлов
  
Актеры:
Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков, Валерий Дегтярь, Иван Лырчиков, Николай Горшков, Михаил Морозов, Евгения Любимова
  
Жанр:
военный, драма, семейный
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.

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Сегодня
12:10 Октябрь
13:00 Киносити
15:45 Октябрь
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:00 Синема Стар
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Азот (Новомосковск)
19:00 Алмаз Синема
19:55 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Стар
Завтра
12:10 Октябрь
13:00 Киносити
15:45 Октябрь
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:00 Синема Стар
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Азот (Новомосковск)
19:00 Алмаз Синема
19:55 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Стар
00:10 Киносити
29 января, вторник
12:10 Октябрь
13:00 Киносити
15:45 Октябрь
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:00 Синема Стар
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Азот (Новомосковск)
19:00 Алмаз Синема
19:55 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Стар
00:10 Киносити
30 января, среда
12:10 Октябрь
12:30 Синема Стар
13:00 Киносити
15:45 Октябрь
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:00 Синема Стар
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Азот (Новомосковск)
19:00 Алмаз Синема
19:55 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Стар
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