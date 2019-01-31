Межрегиональный турнир по самбо

2 февраля 2019 года в Алексине в спортивном комплексе «Ока» пройдет второй ежегодный межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2003−2005, 2008−2009 годов рождения. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Валерия Ивановича Белогубова.

В этом году в турнире будут соревноваться юные самбисты из разных районов нашего региона и соседних областей, а также в турнире впервые примет участие сборная команда по самбо Тульского военного Суворовского училища. На торжественной церемонии открытия для зрителей и спортсменов Управление Росгвардии по Тульской области продемонстрирует показательные выступления бойцов группы специального назначения ведомства.

Вход свободный.