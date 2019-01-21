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Нас ждут далеко-далеко, не здесь

Нас ждут далеко-далеко, не здесь

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна представляет:

Драматическая история в двух частях по мотивам рассказов лауреата Нобелевской премии И. Б. Зингера.

Эта история случилась в Америке и основана на реальных событиях. Одинокому Гарри Бендинеру судьба в финале жизни неожиданно дарит встречу с Этель Брокелес и позднюю любовь. Это безумие, хаос и авантюризм желаний закружит Гарри и Этель в сумасшедшем танце. Мелодрама на грани гротеска.

Создатели спектакля

Авторы: Исаак Зингер

Режиссёр: Юрий Клепиков

Художник: Борис Лысиков

Художник по свету: Геннадий Бирюшов

Хореограф: Игорь Пиворович

Музыкальное оформление: Дмитрий Пухтинов

 

Действующие лица и исполнители

Гарри: Станислав Эвентов

Этель: Светлана Макарова, Мария Соловьева

Марк: Виталий Четков

Адамс: Татьяна Мухина, Ксения Худоба

 

Продолжительность: 2 часа с антрактом

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
2 февраля 2019, суббота
17:00
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