Нас ждут далеко-далеко, не здесь
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна представляет:
Драматическая история в двух частях по мотивам рассказов лауреата Нобелевской премии
Эта история случилась в Америке и основана на реальных событиях. Одинокому Гарри Бендинеру судьба в финале жизни неожиданно дарит встречу с Этель Брокелес и позднюю любовь. Это безумие, хаос и авантюризм желаний закружит Гарри и Этель в сумасшедшем танце. Мелодрама на грани гротеска.
Создатели спектакля
Авторы: Исаак Зингер
Режиссёр: Юрий Клепиков
Художник: Борис Лысиков
Художник по свету: Геннадий Бирюшов
Хореограф: Игорь Пиворович
Музыкальное оформление: Дмитрий Пухтинов
Действующие лица и исполнители
Гарри: Станислав Эвентов
Этель: Светлана Макарова, Мария Соловьева
Марк: Виталий Четков
Адамс: Татьяна Мухина, Ксения Худоба
Продолжительность: 2 часа с антрактом