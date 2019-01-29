Каким может быть искусство в научной фантастике?

2 февраля в Октаве состоится встреча с художником Ростаном Тавасиевым, который нередко стремится предсказать и описать ближайшее будущее в своих художественных проектах. Он представит программу «Будущее. Искусство в воображаемом будущем» — экспериментальную творческую лабораторию, созданную им вместе с молодыми художниками, это открытая база идей о том, как искусство может выглядеть в воображаемом будущем.

Цель творческой программы — дать художникам возможность вообразить перспективы своего творческого роста и стимулировать интерес создателей научно-фантастических произведений к изобразительному искусству.

Замечали ли вы, что научная фантастика влияет на прогресс человечества в настоящем? Транспорт и вооружение, электроника и медицина, стремительно развиваются, питаемые воображением писателеи?-фантастов.

Космические корабли, невероятные города и технологии будущего подробно описаны в книгах и красочно изображены кинематографом. Но похоже, что художникам придется самостоятельно позаботиться о своем будущем: всё внимание писателей и режиссеров сфокусировано на науке и технике, а искусство лишь смутно проглядывается в тумане предстоящего.

Вход свободный.