Оля
В Новом театре состоится премьера спектакля «Оля» — монолог в двух действиях, своего рода эхо советского времени. Это история страны через призму видения маленькой девочки, смена эпох на фоне простых человеческих слабостей, привязанностей, любви и преданности. «Новый театр» — это единое творческое пространство, открытое для экспериментов.
Спектакли здесь создаются с использованием живой музыки, а также совмещения теней и живого плана.
Режиссер спектакля — Андрей Лазукин. В роли Оли — Юлия Школьникова
Стоимость: 500 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
1 февраля 2019, пятница
19:00
2 февраля 2019, суббота
19:00
8 февраля 2019, пятница
19:00
24 февраля 2019, воскресенье
19:00