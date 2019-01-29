В Новом театре состоится премьера спектакля «Оля» — монолог в двух действиях, своего рода эхо советского времени. Это история страны через призму видения маленькой девочки, смена эпох на фоне простых человеческих слабостей, привязанностей, любви и преданности. «Новый театр» — это единое творческое пространство, открытое для экспериментов.

Спектакли здесь создаются с использованием живой музыки, а также совмещения теней и живого плана.

Режиссер спектакля — Андрей Лазукин. В роли Оли — Юлия Школьникова

Стоимость: 500 р.