Tula House Jam
В «Типографии» пройдет легендарная тульская хаус-вечеринка. Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.
Программа
21.00 — 22.10 Jam / Отбор участников
22.10 — 22.55 Танцевальные баттлы всех стилей под музыку house /7tosmoke
22.55 — 23.00 Завершение мероприятия.
Судья: Nikita RaskolbassNik
MC: Vital
DJ: Romabalance
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 февраля 2019, суббота
21:00