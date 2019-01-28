афиша
афиша
Регистрация
Tula House Jam

Tula House Jam

В «Типографии» пройдет легендарная тульская хаус-вечеринка. Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.

Программа

21.00 — 22.10 Jam / Отбор участников
22.10 — 22.55 Танцевальные баттлы всех стилей под музыку house /7tosmoke
22.55 — 23.00 Завершение мероприятия.

Судья: Nikita RaskolbassNik
MC: Vital
DJ: Romabalance

Стоимость: 200 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 февраля 2019, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.