Tula House Jam

В «Типографии» пройдет легендарная тульская хаус-вечеринка. Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.

Программа

21.00 — 22.10 Jam / Отбор участников

22.10 — 22.55 Танцевальные баттлы всех стилей под музыку house /7tosmoke

22.55 — 23.00 Завершение мероприятия.

Судья: Nikita RaskolbassNik

MC: Vital

DJ: Romabalance

Стоимость: 200 р.