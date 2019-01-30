Мастер-класс «Блины на пеньках»

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.

Стоимость: 100 р., требуется предварительная запись по тел.: +7 (48735) 3−15−46 или e-mail: mon@kulpole.ru .