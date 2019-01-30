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Личные границы

Личные границы

В «Типографии» пройдет лекция психолога Кристины Крыгиной о том, как выстраивать личные границы.

Статистика гласит, что у 80% людей нарушены личные границы.
Как понять, где ты, а где: «Как твой друг, послушай…"
В чем искать первопричину того, что ваши границы нарушаются, и куда выкинуть сломанные грабли? Узнаем уже в эту субботу.

Всем участникам будет представлена возможность познакомиться с метафорическими ассоциативными картами, как одним из методов работы.

О спикере: Кристина Крыгина — психолог, член Ассоциации Психологов Тульского региона, тренер Всероссийского проекта «День тренингов».

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 февраля 2019, суббота
14:00
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