В «Типографии» пройдет лекция психолога Кристины Крыгиной о том, как выстраивать личные границы.

Статистика гласит, что у 80% людей нарушены личные границы.

Как понять, где ты, а где: «Как твой друг, послушай…"

В чем искать первопричину того, что ваши границы нарушаются, и куда выкинуть сломанные грабли? Узнаем уже в эту субботу.



Всем участникам будет представлена возможность познакомиться с метафорическими ассоциативными картами, как одним из методов работы.



О спикере: Кристина Крыгина — психолог, член Ассоциации Психологов Тульского региона, тренер Всероссийского проекта «День тренингов».

Вход по предварительной регистрации.