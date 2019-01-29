афиша
афиша
Регистрация
Открытый турнир по средневековым играм

Открытый турнир по средневековым играм

Клубы исторической реконструкции «Скьёльд» и «СиринЪ» приглашают поиграть в средневековые настольные игры. Это прообраз шахмат — тавлеи, дальняя «родственница» крестиков-ноликов «Мельница», логическая головоломка «Лиса и гуси». По каждой игре будут организованы свои турниры. Победители получат наборы средневековых игр в подарок.

Правила и условия турнира можно найти по ссылке, разобраться в них участники смогут также на самом мероприятии. Всех, кто желает сесть за настольные доски в средневековой игротеке, в музее ждут к 12:00. Понаблюдать за баталиями можно в течение всего турнира.

Вход свободный, необходима предварительная запись.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
2 февраля 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.