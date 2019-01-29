Открытый турнир по средневековым играм
Клубы исторической реконструкции «Скьёльд» и «СиринЪ» приглашают поиграть в средневековые настольные игры. Это прообраз шахмат — тавлеи, дальняя «родственница» крестиков-ноликов «Мельница», логическая головоломка «Лиса и гуси». По каждой игре будут организованы свои турниры. Победители получат наборы средневековых игр в подарок.
Правила и условия турнира можно найти по ссылке, разобраться в них участники смогут также на самом мероприятии. Всех, кто желает сесть за настольные доски в средневековой игротеке, в музее ждут к 12:00. Понаблюдать за баталиями можно в течение всего турнира.
Вход свободный, необходима предварительная запись.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
2 февраля 2019, суббота
12:00