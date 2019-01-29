В Тульском драматическом театре пройдет новый музыкальный спектакль в 2-х действиях, по мотивам одноименной сказки Л. Кэрролл.



Мисс Алисе очень трудно со своей гувернанткой мисс Прикетт! Алиса только и слышит: спина прямая, подбородок вверх, сидеть, смотреть в зеркало! А что там? Зазеркальная комната — всё, как здесь, только наоборот… Смотреть, смотреть… А откуда этот Белый Кролик? С часами! Говорит, что опаздывает… Алиса поспешила за Кроликом, открывая одну дверь за другой Ой, Волшебный сад, Рыцарский турнир, Белая и Черная Королевы… «Я тоже хочу быть королевой», — подумала Алиса и поспешила дальше, где её ждёт встреча, например, с Чеширским котом!



Этот удивительный мир, где все идет кувырком, задом наперед и наоборот, в 1864 году сочинил английский писатель, математик, логик, философ, фотограф Льюис Кэрролл (1832−1808), которого по-настоящему зовут Чарльз Лютвидж Доджсон, а все в шутку называли его Додо.

История о приключениях Алисы родилась во сремя путешествия по Темзе самого Додо с его другом — доктором Робином, с реальной Алисой и ее сестрами Лориной и Эдит.



Книга об Алисе обошла весь мир! По ней снимают кинофильмы, играют спектакли, и даже девочек часто называют Алисами. Сказка «Алиса в Стране Чудес» — веселая, озорная, музыкальная, танцевальная и удивительная, в смысле, — не знаешь, что тебя ждет ещё!

Стоимость: 150 -300 р.