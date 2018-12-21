«Тараканы!»: Дмитрий Спирин и Дмитрий Кежватов

На сцене Harat's pub выступят музыканты из группы «Тараканы!».Впервые коллектив представит тульским поклонникам акустическую программу из проверенных хитов, просто хороших песен и внезапных кавер-версий.

«Тараканы!» являются одной из самых известных панк-рок групп в России. С 1991 года выпущено 14 долгоиграющих альбомов, 5 концертных альбомов, ряд сплит-альбомов и сборников. Группа неоднократно гастролировала в России, странах СНГ, Европе, Японии, Израиле, Грузии, Казахстане. «Тараканы!» совмещают в репертуаре материал как на русском, так и на английском языках.