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«Тараканы!»: Дмитрий Спирин и Дмитрий Кежватов

«Тараканы!»: Дмитрий Спирин и Дмитрий Кежватов

На сцене Harat's pub выступят музыканты из группы «Тараканы!».Впервые коллектив представит тульским поклонникам акустическую программу из проверенных хитов, просто хороших песен и внезапных кавер-версий.

 «Тараканы!» являются одной из самых известных панк-рок групп в России. С 1991 года выпущено 14 долгоиграющих альбомов, 5 концертных альбомов, ряд сплит-альбомов и сборников. Группа неоднократно гастролировала в России, странах СНГ, Европе, Японии, Израиле, Грузии, Казахстане. «Тараканы!» совмещают в репертуаре материал как на русском, так и на английском языках.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
2 февраля 2019, суббота
20:00
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