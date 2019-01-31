Выбираем ресторан для свадьбы, выпускного и любого события

Малёвка

Кафе «Малёвка» приглашает к себе отпраздновать любое важное событие. В этом красивом, просторном и уютном заведении, расположенном на природе, но в черте города, всё специально создано для того, чтобы праздник стал особенным.

В тёплый весенний или летний день можно устроить фуршет на свежем воздухе, в живописном окружении природы. Ну а если вы не хотите зависеть от капризов природы, ваших гостей разместят в одном из двух просторных и красивых банкетных залов. Один из них рассчитан на 120, а второй на 45 гостей.

В зале есть танцпол и небольшая сцена со всем необходимым звуковым и световым оборудованием для живых выступлений и дым-машиной.

Какой же праздник без красивых фотографий!

В «Малёвке» у вас получатся яркие кадры с вашего события. На зелёной территории кафе есть живописный мостик для влюблённых — отличное место для фотосессии!

На красивой территории этого кафе можно устроить выездную регистрации брака. А в дополнение к незабываемым эмоциям вечером здесь можно устроить наземное пиротехническое шоу.

Повара «Малёвки» подготовят для вашего события вкуснейшее застолье с блюдами европейской и узбекской кухни, а также предложат отведать сочный и ароматный кавказский шашлык. Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.

Проведите свой особенный день

в кафе «Малёвка»!

Тула, дер. Малёвка, улица Садовая, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 585-576, 8 (4872) 710-500, 8 (902) 844-54-24.

malevka.ru

Берлога, загородный клуб

Загородный клуб «Берлога» приглашает к себе отдохнуть на природе этой зимой, весной и летом. Это замечательное место для семейного отдыха и душевных вылазок на выходные с друзьями, а также для празднования важных событий, от свадьбы до дня рождения.

Здесь всё создано для того, чтобы вам было уютно и приятно, с семьёй или друзьями, на празднике или в отпуске.

К Новому году в «Берлоге» открылся новый большой банкетный зал —

на 100 гостей.

Этот красивый и уютный зал оборудован отдельной мангальной зоной и своим выходом к пруду с замечательным видом на фонтан. В этом светлом и просторном банкетном зале теперь можно праздновать свадьбы, выпускные, юбилеи и другие события в любое время года.

«Берлога» приглашает гостей, которые приезжают не на один день, поселиться в уютной двухэтажной гостинице на 30 мест. Она расположена на территории комплекса, и вы сможете отдыхать на природе, не беспокоясь о том, что нужно успеть добраться вечером домой. В номерах есть всё необходимое: современная мебель, удобные широкие кровати, оборудованные чистые санузлы.

Приезжайте отдыхать и праздновать

и с маленькими детьми — в этом загородном клубе будет

комфортно всем.

Асфальтированная дорога, ведущая к территории комплекса, позволяет без проблем приехать и уехать в любую погоду. При гостинице оборудована охраняемая стоянка, на которой вы сможете спокойно оставить свой автомобиль.

На завтрак, обед и ужин взрослые и юные гости гостиницы смогут выбрать из хорошего разнообразия свои любимые блюда домашней кухни.

Тёплой весной и летом гости могут наслаждаться в этом загородном клубе едой и отдыхом в открытых беседках, а в непогоду с комфортом укрыться в отапливаемых беседках. А теперь никакие дожди и холода не помешают вашему празднику в «Берлоге» с новым банкетным залом!

Любителям активного отдыха здесь есть чем заняться. На территории расположены спортивные площадки для игры в пейнтбол, страйкбол, волейбол. Дети смогут поиграть на специальной детской площадке. В районе комплекса можно покататься на велосипеде по ровной дороге. Любителям спокойных посиделок здесь предлагают увлекательный досуг с большим выбором настольных игр.

Большая территория «Берлоги», лес и система прудов – привлекательное место для любителей рыбалки. Они смогут добыть в прудах комплекса карпа, белого амура и щуку.

«Берлога» — это комфортный отдых на природе, в шаговой доступности от города. Всего 20 минут от Тулы, и вы на месте!

В этом загородном клубе предусмотрено всё, что нужно для отличного отдыха этой весной и летом:

Гостиница;

Сауна;

Баня с бассейном;

Бильярд;

Аэрохоккей;

Пруды;

Природа;

Рыбалка;

Пешие и велопрогулки;

Активный отдых (пейнтбол, страйкбол и др.).

Выбираете место для выпускного или свадьбы? Приезжайте в загородный клуб «Берлога» и отмечайте событие на природе, с шашлыками, отдыхайте возле леса и воды, и совсем рядом с городом.

178-й километр автомобильной дороги М2 «Москва-Крым» по направлению в Москву (поворот направо на АЗС «ТНК», далее по асфальтированной дороге в лес 1,6 км по направлению из Тулы, поворот направо).

Тел. 8 (905) 119-77-99.

berlogadom.ru

Конгресс-центр Тульского Дома науки и техники

Банкетные залы Конгресс-центра Тульского Дома науки и техники специально созданы для того, чтобы уютно, весело и вкусно отпраздновать новый, 2019 год с коллегами или большой семейной компанией.

Это заведение сочетает в себе все важные моменты, которые учитывают при выборе места для праздника: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.

Выбирайте любой из двух залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал специально подготовят для вашего корпоратива: красочно оформят и обеспечат всем необходимым оборудованием. Шеф-повар ресторана подготовит для вашего торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.

Банкетный зал «Золотой».

Многофункциональный просторный зал площадью 320 м² и вместимостью до 200 человек. Отлично подходит для проведения больших праздников с богатой музыкальной программой и множеством гостей. В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.

Банкетный зал «Лазурный».

Площадь зала — 150 м². Здесь можно удобно разместить до 60 гостей. Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетные залы Конгресс-центра Тульского Дома науки и техники — это:

Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал;

Расположение в самом центре Тулы, в нескольких сотнях метров от кремля, «белого дома», центральной площади;

Большая парковка;

Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня,

Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование,

Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.

В этих банкетных залах ваш праздник пройдёт на высоте!