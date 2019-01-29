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Сила девяти богов

Сила девяти богов

Страна:
Таиланд, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.01.2019
 
Режиссер:
Понгса Корнсри, Гун Пхансувон, Нат Йосватананонт
  
Актеры:
Конокчат Манятон, Савитри Суттичанонд, Сиричай Чароенкиджтанкул, Рачипол Ямсаенг, Ворарит Фуангаромья, Нимит Луксамипонг, Дхамакара Джакраворавут, Контхорн Таечоларн
  
Жанр:
мультфильм, фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Мультфильм рассказывает историю опасного противостояния борца Муай-Тай тайной волшебной силе. Совершенствуя свое мастерство, он продолжает расти в постижении тайн Муай Тай. И только осознав истинный смысл жизни, герой получает огромную энергию - силу девяти богов. Он отправляется в путь со своими единомышленниками, чтобы сразиться с главным противником - Ярмо Таха Яши. Для того, чтобы традиции Муай-Тай были продолжены...

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