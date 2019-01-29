Сила девяти богов

Страна: Таиланд, 2018

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Понгса Корнсри, Гун Пхансувон, Нат Йосватананонт

Актеры: Конокчат Манятон, Савитри Суттичанонд, Сиричай Чароенкиджтанкул, Рачипол Ямсаенг, Ворарит Фуангаромья, Нимит Луксамипонг, Дхамакара Джакраворавут, Контхорн Таечоларн

Жанр: мультфильм, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 105 мин

Мультфильм рассказывает историю опасного противостояния борца Муай-Тай тайной волшебной силе. Совершенствуя свое мастерство, он продолжает расти в постижении тайн Муай Тай. И только осознав истинный смысл жизни, герой получает огромную энергию - силу девяти богов. Он отправляется в путь со своими единомышленниками, чтобы сразиться с главным противником - Ярмо Таха Яши. Для того, чтобы традиции Муай-Тай были продолжены...