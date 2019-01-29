Сила девяти богов
Страна:
Таиланд, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Понгса Корнсри, Гун Пхансувон, Нат Йосватананонт
Актеры:
Конокчат Манятон, Савитри Суттичанонд, Сиричай Чароенкиджтанкул, Рачипол Ямсаенг, Ворарит Фуангаромья, Нимит Луксамипонг, Дхамакара Джакраворавут, Контхорн Таечоларн
Жанр:
мультфильм, фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
105 мин
Мультфильм рассказывает историю опасного противостояния борца Муай-Тай тайной волшебной силе. Совершенствуя свое мастерство, он продолжает расти в постижении тайн Муай Тай. И только осознав истинный смысл жизни, герой получает огромную энергию - силу девяти богов. Он отправляется в путь со своими единомышленниками, чтобы сразиться с главным противником - Ярмо Таха Яши. Для того, чтобы традиции Муай-Тай были продолжены...
Сегодня
|11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, суббота
|11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, воскресенье
|11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, понедельник
|11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, вторник
|11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, среда
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
15:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
15:50
2 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
15:50
3 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
15:50
4 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
15:50
5 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
15:50
6 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30