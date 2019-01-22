Русский бес
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Григорий Константинопольский
Актеры:
Иван Макаревич, Любовь Аксенова, Юлия Ауг, Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Ксения Раппопорт, Григорий Константинопольский, Александр Стриженов, Виталий Кищенко, Михаил Ефремов
Жанр:
комедия, триллер
Продолжительноcть:
98 мин
Святослав Иванов влюблен в Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встает ряд серьезных препятствий, угрожающих его жизни… Он обнаруживает, что у него есть тайный недоброжелатель, который хочет погубить и его бизнес, и его самого. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, постепенно распутывая цепочку тайного заговора… И под конец истории Святославу все-таки удается найти ответ, кто же был его врагом…
Сегодня
|16:50
|Синема Стар
|22:00
|ДКЖ Кино
|22:05
|Синема Стар
Завтра
|16:50
|Синема Стар
|22:00
|ДКЖ Кино
|22:05
|Синема Стар
2 февраля, суббота
|16:50
|Синема Стар
|22:00
|ДКЖ Кино
|22:05
|Синема Стар
3 февраля, воскресенье
|16:50
|Синема Стар
|22:00
|ДКЖ Кино
|22:05
|Синема Стар
4 февраля, понедельник
|16:50
|Синема Стар
|22:00
|ДКЖ Кино
|22:05
|Синема Стар
5 февраля, вторник
|16:50
|Синема Стар
|22:00
|ДКЖ Кино
|22:05
|Синема Стар
6 февраля, среда
|16:50
|Синема Стар
|22:00
|ДКЖ Кино
|22:05
|Синема Стар
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
22:00
|Синема Стар
|
16:50
22:05
Завтра
|ДКЖ Кино
|
22:00
|Синема Стар
|
16:50
22:05
2 февраля, суббота
|ДКЖ Кино
|
22:00
|Синема Стар
|
16:50
22:05
3 февраля, воскресенье
|ДКЖ Кино
|
22:00
|Синема Стар
|
16:50
22:05
4 февраля, понедельник
|ДКЖ Кино
|
22:00
|Синема Стар
|
16:50
22:05
5 февраля, вторник
|ДКЖ Кино
|
22:00
|Синема Стар
|
16:50
22:05
6 февраля, среда
|ДКЖ Кино
|
22:00
|Синема Стар
|
16:50
22:05