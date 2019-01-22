Русский бес

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Григорий Константинопольский

Актеры: Иван Макаревич, Любовь Аксенова, Юлия Ауг, Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Ксения Раппопорт, Григорий Константинопольский, Александр Стриженов, Виталий Кищенко, Михаил Ефремов

Жанр: комедия, триллер

Продолжительноcть: 98 мин

Святослав Иванов влюблен в Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встает ряд серьезных препятствий, угрожающих его жизни… Он обнаруживает, что у него есть тайный недоброжелатель, который хочет погубить и его бизнес, и его самого. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, постепенно распутывая цепочку тайного заговора… И под конец истории Святославу все-таки удается найти ответ, кто же был его врагом…