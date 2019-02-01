Тульский аниме-фестиваль

В Городском концертном зале пройдет традиционный зимний Аниме-фестиваль. Он был создан в 2010 году и объединяет на своей площадке любителей Аниме, косплея, кей-попа и других направлений восточно-азиатской культуры, как современной, так и традиционной. Тема грядущего фестиваля: «Пар и бластер!».

В программе:

косплей-дефиле, косплей-сценки, песни и танцевальные номера.

световое шоу от шоу-проекта «Стихия»

настольные игры

ярмарка с японской едой и украшениями и атрибутикой

Начало сценической программы в 12.00

На фестиваль приедут специальные гости, известные в мире аниме:

Ализа (Инна Арапова) — призёр на Киберконе, ФанФане и Микане. На фестивале Ализа будет в костюме Серого Стража из игры Dragon Age.

Александр Фильченко и Олег Шевченки из студии дубляжа Reanimedia.

KoDa (Катя Безрукова) — директор творческой художественной группы Gараж. В день фестиваля KoDa вручит спец-приз за Original-дефиле!

На сцене фестиваля будут вручены награды победителям в конкурсе лучших музыкальных клипов AMV.

Стоимость: от 300 до 1200 р. Подробнее здесь.