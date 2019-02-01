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Тульский аниме-фестиваль

Тульский аниме-фестиваль

В Городском концертном зале пройдет традиционный зимний Аниме-фестиваль. Он был создан в 2010 году и объединяет на своей площадке любителей Аниме, косплея, кей-попа и других направлений восточно-азиатской культуры, как современной, так и традиционной. Тема грядущего фестиваля: «Пар и бластер!».

В программе:

  • косплей-дефиле, косплей-сценки, песни и танцевальные номера.
  • световое шоу от шоу-проекта «Стихия»
  • настольные игры
  • ярмарка с японской едой и украшениями и атрибутикой

Начало сценической программы в 12.00

На фестиваль приедут специальные гости, известные в мире аниме:

  • Ализа (Инна Арапова) — призёр на Киберконе, ФанФане и Микане. На фестивале Ализа будет в костюме Серого Стража из игры Dragon Age.
  • Александр Фильченко и Олег Шевченки из студии дубляжа Reanimedia.
  • KoDa (Катя Безрукова) — директор творческой художественной группы Gараж. В день фестиваля KoDa вручит спец-приз за Original-дефиле!

На сцене фестиваля будут вручены награды победителям в конкурсе лучших музыкальных клипов AMV.

Стоимость: от 300 до 1200 р. Подробнее здесь.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 февраля 2019, суббота
11:00
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