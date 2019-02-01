Владимир Машков: «Актер — самая незащищенная профессия!»

Фото Алексея Пирязева.

Народный артист России рассказал Myslo, зачем приехал в Тулу, строгий ли он педагог и какое яркое воспоминание хранит о тульском детстве.

Народный артист России, художественный руководитель театра и Школы им. Олега Табакова Владимир Машков приехал в Тулу на несколько дней, чтобы с педагогами школы отобрать одаренных детей в свою театральную школу.

При встрече губернатор региона Алексей Дюмин поблагодарил Владимира Машкова за выбор Тульской области в качестве пилотного региона для реализации проекта по отбору творческой молодежи для учебы в театральной Школе Олега Табакова. Губернатор отметил, что для тульских молодых ребят — это шанс раскрыть себя, добиться новых высот.

Алексей Дюмин В Туле действительно много талантливых ребят. Мы стараемся их поддерживать. Специально для этого создали Центр одаренных детей «Мастерская талантов», где в прошлом году открылось театральное направление. И сейчас ребята занимаются на профессиональной площадке в Тульском театре драмы.



Губернатор также подчеркнул, что правительство Тульской области готово помочь в проекте на всех стадиях его реализации.

В Доме Дворянского собрания Владимир Машков принял участие во встрече с абитуриентами и журналистами. Ее открыла министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Татьяна Рыбкина В нашем регионе культура получает серьезную поддержку, значительное внимание этой сфере уделяют губернатор и правительство Тульской области. Для нас крайне значимо и почетно, что именно Тульская область стала стартовым городом для отбора. Мы получили большое количество заявок. Прекрасно, что так много людей интересуются театром и хотят развиваться в этой профессии, посвятить ей свою жизнь.

Сам Владимир Машков отметил, что для него пребывание на родной тульской земле — волнительно.

- Тула — потрясающий город, и не потому, что я в нем родился. Наш учитель Олег Павлович Табаков, который ушел от нас меньше года назад, начал потрясающее дело. Он создал, как он его сам называл, театральный холдинг. Это и театральная школа, в которой обучаются люди с раннего возраста. Мы набираем 9-классников, после трех лет и восьми месяцев обучения они получают диплом профессионального актера театра и кино. Задумка Табакова была именно в том, чтобы для себя делать, для своего театра. Также есть наше подвальное помещение на сто мест — «Подвал», с которого началась история театра Табакова. И новое здание — это была его мечта на протяжении 30 лет. В 2016 году оно открылось. Мы начали работать, у нас зал на 388 мест, художественно-производственный комбинат.

У ребят, которые поступят в нашу школу, будет возможность сразу же вливаться в настоящий театральный профессиональный процесс. Труд этот непростой.

Это самая социально незащищенная профессия, гарантий у нее нет. Главная составляющая в вашем личном успехе: работоспособность, внимательность, ответственность, предупредительность, сотрудничество.

Эти те основы профессионалов, которые вы должны будете усвоить в ходе обучения. У нас очень интересная программа, которая все время развивается. Наша задача — найти людей с артистическим складом характера и помочь им развить талант. Мы занимаемся психологическим театром, где главное — жизнь человеческого духа. У нас огромная надежда, что еще есть люди, которые хотят заниматься серьезным театром.

— Сколько человек вы будете набирать в школу?

- Набор в нашей школе будет производиться не каждый год — через год. Заведение наше уникальное, на курс мы возьмем 23−24 человека. Они получают возможность проживания в Москве, в здании театральной школы, на полном обеспечении. Их поят, кормят, укладывают спать, водят на выставки, делают для них встречи и мастер-классы с самыми интересными людьми на планете. Ведь важный элемент для развития молодого человека — это любознательность. Артисту приходится за очень короткий срок не овладевать какой-то профессией, а попытаться войти в основы принципа существования профессионала, будь то летчик, медсестра, военный, клерк. Психология — это и руки, и ноги, и глаза, и душа. Стремительная эволюция, стремительное постижение образа — это очень непростые процессы, требующие огромного внимания.

— У вас есть премия «Золотой львенок» для артистов театра кукол. Те дети, которых вы набираете в провинции, тоже будут вашими львятами?

- Мы работаем с совсем маленькими детьми, этот приз для ребят, которые учатся в школе и работают в кукольных кружках. Здесь у нас задача другая — поиск талантов в разных регионах. Самим ездить за талантами. Это задача непростая. Наша школа потребует огромного вложения душевных и личностных качеств, ответственности родителей, которые должны поддерживать молодых людей. Наша задача — найти одаренных ребят, которые смогут дальше успешно развиваться в этой профессии. У ребят впереди институты, а мы — как профессионально-техническое училище.

— В одном из интервью Олег Табаков говорил, что достаточно послушать абитуриента 25 минут, чтобы понять, получится из него что-то в будущем или нет. Каков риск ошибки? Есть ли возможность не увидеть сразу, не понять? Или наоборот?

- Бесспорно есть, но меня больше пугает риск, что мы ошибемся и возьмем человека, не способного дальше развиваться. В 15 лет это уже не ребенок, а молодой человек. Актер — это очень самостоятельная профессия, требующая большой внутренней свободы, бесстрашия. Вся система Станиславского была задумана для того, чтобы лишить человека страха творчества при других людях. Вдруг стать другим человеком и биться за его жизнь. Наше заведение уникально, потому что молодым людям будут предоставлены максимальные возможности быстрого появления перед публикой.

— Вы строгий педагог? Можете прикрикнуть на студента?

- А дисциплина вообще нужна? Дети не боятся строгости, они боятся лжи. Спрошу иначе — нужна ли дисциплина для любимого дела? А может быть, любимое дело дисциплинирует вас само? Для любимого дела дисциплина не нужна, потому что ты увлечен. Как говорил Станиславский, сначала нужно увлечься, потом почувствовать, а потом захотеть.

— Владимир Львович, Вы рано переехали из Тулы, но все же какие воспоминания у вас об этом городе?

- Я здесь родился. Здесь живут родственники, здесь похоронен мой дед, здесь могилы моих предков по отцовской линии. Это моя земля, это моя малая родина. Я помню один случай. Мне было три с половиной года, мы пошли гулять в парк с папой и мамой. Когда вернулись домой, рядом стояли пожарные машины, огонь в нашей квартире уже потушили — родители оставили утюг. Причем соседи орали: «Артист горит!» — папа был актером театра кукол. И я помню, как из двери выходил пожарный в форме. С каким восторгом я на него смотрел!

— Удается ли в дни приездов в Тулу погулять и увидеть наш обновленный город?

- Город развивается невероятными темпами. Набережная, улица Металлистов, центр — все здорово. И я понимаю, что Алексей Геннадьевич Дюмин приложил к этому волю. Воля — хорошее русское слово. В нем и сила характера, и свобода, и желание. В их соединении могут происходить вот такие рукотворные чудеса, которые произошли с вашим регионом.

— Театр, школы, студенты… Остается ли время на кино?

- Деятельность художественного руководителя театра и школы подразумевает нахождение в этих объектах с утра — я прихожу на работу к десяти — и до трех дня. Я обязан присутствовать. Сейчас выпустили спектакль «Матросская тишина», где я играю, есть еще задумки. Я первый раз за 20 лет вышел на театральную сцену. Театр — уникальное место. Я долго работал в кино, но у артиста кино нет секунды единения со своим зрителем. А в театре это единение рождает уникальное совместное существование. В кино больше возможности работать пока нет. Скоро выйдет две картины, но я сделал их раньше. Это забавная комедия Романа Прыгунова «Миллиард» и фильм Карена Оганесяна «Герой».

Из досье Myslo

Владимир Львович Машков

Родился 27 ноября 1963 года в Туле.

Окончил школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова.

Актер, театральный режиссер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова.

Лауреат премий «Ника» (1998, 2011), «Золотой орел» (2009, 2011,2019), «ТЭФИ» (2008).

Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2010).



С дочерью Марией.

Семья: женат в четвертый раз, дочь Мария (33 года, от первого брака с актрисой Еленой Шевченко).

Избранная фильмография: «Американская дочь», «Сирота казанская», «Вор», «Мама», «Олигарх», «Идиот», «Папа», «Статский советник», «Охота на пиранью», «Ликвидация», «Кандагар», «Край», «Григорий Р.», «Родина», «Экипаж», «Движение вверх».