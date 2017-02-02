Выходные в Туле: 3-5 февраля

На этих выходных нас ждут соревнования по лыжным гонкам, участники пятого сезона «Голоса», концерты, мастер-классы и многое другое.

Предлагаем вашему вниманию подборку событий на эти выходные и обзор киноновинок уходящей недели. А все события, которые планируются в нашем городе, есть в нашей афише.

кря

Скруджи

Пряник

Тула, улица Советская, 47

3 февраля 2017, пятница 18.30

900 Р

Эдуард Выграновский — популярный рэпер, выступающий под псевдонимом Скруджи. Музыкой Скруджи увлекся в юные годы, поэтому некоторую часть заработанных денег тратил на создание треков в жанре «рэп» и клипов к ним, потому что понял, что хочет заниматься этим на серьезном уровне.

пой

Голос. Пятый сезон

Дворец культуры железнодорожников

Тула, улица Демонстрации, 134

5 февраля 2017, воскресенье 18.00

800 Р

Первый официальный Всероссийский тур проекта «Голос» стартует в январе 2017 года. Более 40 городов на протяжении трёх месяцев посетят победитель и финалисты V юбилейного сезона самого рейтингового телешоу страны. Пять лет, пять разных сезонов и первое столь масштабное событие. В концерте выступят Александр Панайотов, Дарья Антонюк, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.

спорт

Яснополянская лыжня 2017

Ясная Поляна

4 февраля 2017, суббота 09.00

Стартовой точкой «Яснополянской лыжни» станут Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут мимо Дома Толстого.

интерактив

Радость творчества

Макси, торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

С 3 по 5 февраля

Вход свободный

С пятницы по воскресенье, с 11.00 до 20.00, на фестивале «Радость творчества» детей и взрослых будут учить строить замки из 3D пазлов, делать картины из ткани, рисовать красками и мастихином, расписывать платки, делать бижутерию, открытки, мягкие игрушки, амулеты, а также шить, вязать, вышивать и, конечно, будут развлекать!

мастер-класс

Париж для влюбленных

Выставочный зал

Тула, Красноармейский проспект, 16

4 февраля 2017, суббота 14.00

Выставочный зал приглашает вас на мастер-класс по живописи «Париж для влюблённых», который проведет художница София Лонга. Художница пишет акварелью в стиле поп-арт, в технике аэрографии, интуитивной живописи. По словам Софии Лонга любой человек может красиво рисовать, главное — терпение и желание. В процессе мастер-класса у каждого участника независимо от уровня подготовки получится яркая, красочная картина, которая станет стильным украшением вашего дома.

а что в кино?

Со 2 февраля в кинотеатрах Тулы и области стартовали премьеры. Расскажем о них немного.

Фильм «Трансформация» расскажет нам об очередных спасителях мира от человечества. Они в долгих поисках обнаружили, что человеку мешают выжить любовь и страх. Теперь в качестве испытуемых им подребовался подопытный образец, то есть человеческая особь, а лучше всего женщина, а ещё лучше — мать. Так группа маргинальных учёных находит Рене, мать 12-летнего сына, и запирает её в лаборатории.

Сколько фильмов сделано о том, как молодые режиссёры пытаются пробиться в Голливуд, а теперь Илья Учитель снял фильм про российского Эда Вуда — «Огни большой деревни». Эда зовут Федей, и он трудится киномехаником в провинциальном кинотеатре «Родина». Но вдруг, прямо как в Туле, «Родину» закрывают! И Фёдор решает снять кассовый фильм и таким образом спасти кинотеатр. Теперь Федя находит своего Белу Лугоши — Дмитрия Дюжева.

«Космос между нами» расскажет совершенно невероятную, но оттого не менее трогательную историю любви между земной девушкой и парнем, выросшим в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной.

Фильм «Коммивояжёр» поднимает сложные темы крушения гуманистических идей на примере отдельно взятой семьи. Внешне идеальная семья Эмада и Раны оказывается в пучине криминальной истории без подозреваемых и одним пострадавшим — Раной с разбитым черепом. Бесконечно нарастающая тревога от иррациональности мира заставляет держать руку на пульсе на протяжении всего фильма.

Чтобы немного снять напряжение после просмотра трейлера нового фильма Фаради, предлагаем вашему вниманию новую убойную комедию с участием нестареющего Джеки Чана «Отпетые напарники». Разве здесь нужен сюжет? Да зачем он вам.

А у вас много друзей? А хорошо ли вы их знаете? А хотите ли вы их знать хорошо? История «Идеальные незнакомцы» расскажет о семерых старых друзьях, которые за ужином вдруг решают поиграть — им нужно сложить телефоны на стол и все смогут читать поступающие сообщения из любых социальных сетей вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Ничем хорошим это не закончится, не играйтесь так.

Авторы новой главы культовой хоррор-франшизы «Звонки» продолжают паразитировать на небольшом романе Кодзи Судзуки, которого в свою очередь вдохновил другой культовый ужастик — «Полтергейст». Так что слово «плагиат» тут неуместно чуть более, чем полностью.

«Голос монстра» расскажет нам о внутреннем мире 12-летнего Коннора. В его жизни немало испытаний. Его мать воспитывает его без отца, но она заболевает, а диагноз ужасен — она неизлечима. Коннор перезжает к бабушке, которой он глубоко безразличен. Ребенок остается один на один со своими страхами, разрывающими душу невысказанностью. Неожиданно Коннор обретает собеседника в лице монстра — старого тисового дерева, которое помогает ему разобраться с чувствами, ощущением потери и обидами.

Винни Пазиенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный. Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.