С нашей семьёй происходят чудеса!

Арсений, Арина, Аня, Вера, Олег, Маша и Анисия Григорян: «Нам дорого время, проведенное вместе». Фото Алексея Пирязева.

В Щекино живет дружная семья Григорян. У русской красавицы Веры и армянина Оведа пятеро детей, и пара вскоре ожидает прибавления.

Встречу Оведа и Веры можно назвать счаст­ливой случайностью.

- Я тогда была студенткой-заочницей и работала в продуктовой палатке, — рассказывает Вера. — Как-то ко мне на работу пришла подруга и рассказала: «Я познакомилась с чудесным человеком. Он такой необыкновенный, такой содержательный! Разговаривает на нескольких языках, читает умную литературу, да и вообще находка. Тебе срочно нужно с ним увидеться. Партия прямо для тебя!» В моем воображении сразу нарисовался благообразный человек с манерами благородного лорда. Но даже это меня не воодушевило: я училась, работала и очень уставала, было совсем не до личной жизни. Но после долгих уговоров подруги я сдалась. Молодой человек назначил мне встречу около странного для свиданий места — обувной мастерской. Я думала, это просто ориентир. Но оказалось, что мастерская — его рабочее место. В молодости я предвзято относилась к людям другой национальности, и если бы мне тогда кто-то сказал, что моим спутником жизни станет иностранец, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. И вот стою я около этой палатки, и ко мне выходит мужчина — чумазый, небритый, суровый. Тут в моей голове сразу рухнул идеальный образ. «Больше не пойду с ним на встречу. С кем ты меня вообще познакомила?» — пожаловалась я подруге. А она заверила: первое впечатление обманчиво. Так и оказалось. Мы встретились в тот же вечер, и передо мной предстал уже совсем другой мужчина — ухоженный, гладковыбритый, в шикарном костюме и с потрясающе доброй улыбкой. Мы не могли оторваться друг от друга: часами сидели в парке и взахлеб болтали о всяких пустяках. Более начитанного и воспитанного человека я еще не встречала. Спустя некоторое время он сделал мне предложение.

Удивительно, как Овед, приехав из Армении в маленький город Щекино, нашел свою любовь за две тысячи километров от дома.

Говорят, противоположности притягиваются. Но судьба супругов похожа: с ними обоими в младенчестве произошло чудо.

- Я родилась намного раньше положенного срока, — говорит Вера. — И в роддоме меня положили в палату с разбитым стеклом. Был конец сентября, на улице становилось уже довольно прохладно. Мама очень переживала, плакала, просила врачей выделить нормальное помещение. А ей отвечали: «Ваша дочь все равно, скорее всего, умрет. Дети, рожденные на столь малом сроке, не выживают. А у нас есть здоровые младенцы, которых нужно сохранить. Мест не хватает, поэтому здоровым — приоритет». Мама закрывала окно одеялом, затыкала его подушками, чтобы не сквозило. И случилось чудо: я выжила.

С моим мужем произошла подобная история: в роддоме у него развился сепсис, и врачи также прогнозировали ему скорую смерть. Однако Овед выжил! И вот теперь мы оба, с младенчества обреченные на смерть, даем жизнь. Ждем уже шестого ребенка.

В семье царит идиллия. После свадьбы Овед принял православную веру и взял имя Олег. Так его теперь называют все близкие и друзья. Причем Олег подошел к смене веры всерьез: соблюдает все православные посты, ведет здоровый образ жизни, помогает батюшке в церкви.

- Мы с детьми тоже держим пост, да и вообще пытаемся быть как-то ближе к Богу, — говорит Вера. — Все дети знают молитвы, знакомы с Библией, мы стараемся прививать им правильные ценности. На Рождество, после Литургии, дети показывают прихожанам постановки в храме, поют песни. Это уже стало семейной традицией.

Несмотря на приверженность традициям, нет ощущения, что дети семьи Григорян воспитываются в строгости: они занимаются музыкой, играют в любимые игры, капризничают, как и все, — в общем, не ограничиваются рамками сурового воспитания.

- Мы считаем, главное — уважать своих детей, — делится Вера, — и давать им больше свободы.

Наедине у нас с мужем могут возникнуть разногласия, но для детей мы — одно целое: Олег поддерживает мои решения, а я — его.

Конфликтов нет и у детей. Старшие дети помогают родителям воспитывать младших, вместе они смотрят фильмы, гуляют, ходят в музыкальную школу. Арине, старшей дочери Григорян, 15. С восьми лет она играет на фортепьяно и теперь участвует в различных музыкальных конкурсах. 13-летняя Анисия прекрасно поет, а 6-летняя Аня играет на скрипке.

- С Аней произошла чудесная история, — рассказывает Вера. — Как-то мы ехали с ней в автобусе, и Анечка по привычке напевала песенку. Сидевшая рядом женщина внимательно ее слушала. Это показалось мне странным, обычно люди не обращают внимания на подобные детские странности. И вот однажды Олег с Аней на прогулке встретили эту женщину. «Я долго искала вашего ребенка, — обратилась она к нашему папе. — Услышала, как она поет в автобусе, и поняла — это талант». Оказалось, что женщина — преподаватель по классу скрипки. Она предложила отдать Аню в музыкальную школу. Но дочке было всего четыре года, а в школу принимают с шести. Преподаватель договорилась с директором, чтобы Аню взяли, и вот уже два года она играет на скрипке.

Единственный сын Григорян Арсений помогает маме по хозяйству, а младшая 4-летняя Маша вносит в дом беспорядочное веселье. По словам Веры, это самый импульсивный и неугомонный член семьи. Девочка очень добрая: год назад принесла домой кошку, которая сразу стала домашней любимицей. Недавно кошка окотилась, и теперь в семье три питомца.

Вера и Олег сейчас ждут мальчика. Он должен родиться 12 марта.

- Это просто чудо, — говорит Вера. — Мне сказали, что малыш родится 12 числа, — так же, как и Олег. Вот подарок будет папе на юбилей!