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Коммивояжер

Коммивояжер

Страна:
Иран, Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.02.2017
 
Режиссер:
Асгар Фархади
  
Актеры:
Шахаб Хоссейни, Таране Алидости, Бабак Карими, Мина Садати
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
125 мин
  

 

Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Однако семейная драма разворачивается не только на сцене, но и в реальной жизни, когда их новый дом из тихой гавани превращается в место преступления.

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Сегодня
18:00 ДКЖкино
Завтра
18:00 ДКЖкино
4 февраля, суббота
19:40 ДКЖкино
5 февраля, воскресенье
18:00 ДКЖкино
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