Коммивояжер
Страна:
Иран, Франция, 2016
Премьера:
в РФ 02.02.2017
Режиссер:
Асгар Фархади
Актеры:
Шахаб Хоссейни, Таране Алидости, Бабак Карими, Мина Садати
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
125 мин
Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Однако семейная драма разворачивается не только на сцене, но и в реальной жизни, когда их новый дом из тихой гавани превращается в место преступления.
Сегодня
|18:00
|ДКЖкино
Завтра
|18:00
|ДКЖкино
4 февраля, суббота
|19:40
|ДКЖкино
5 февраля, воскресенье
|18:00
|ДКЖкино
6 февраля, понедельник
|18:00
|ДКЖкино
7 февраля, вторник
|18:00
|ДКЖкино
8 февраля, среда
|15:15
|ДКЖкино