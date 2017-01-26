Коммивояжер

Страна: Иран, Франция, 2016

Премьера: в РФ 02.02.2017

Режиссер: Асгар Фархади

Актеры: Шахаб Хоссейни, Таране Алидости, Бабак Карими, Мина Садати

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 125 мин

Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Однако семейная драма разворачивается не только на сцене, но и в реальной жизни, когда их новый дом из тихой гавани превращается в место преступления.