Огни большой деревни

Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 02.02.2017

Режиссер: Илья Учитель

Актеры: Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия Мытражик, Василий Кортуков, Юрий Быков, Тагир Рахимов, Карен Мартиросян, Кирилл Полухин, Анна Воркуева

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 82 мин

Феде 20 лет. Он трудится киномехаником в провинциальном кинотеатре «Родина», тщетно пытаясь привлечь туда зрителей. Когда местные власти решают превратить «Родину» в магазин, выход остается только один — самому снять успешный фильм и таким образом спасти кинотеатр. А что нужно, чтобы собрать кассу? Конечно же звезда! Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и ребята крадут знаменитость из проезжающего мимо их городка поезда. Но это не просто звезда — это Дмитрий Дюжев! Да, может, он и не горит желанием сниматься, но это не беда, если есть веревки, кляп и снотворное. Еще есть отчаянный продюсер-дембель, свадебный оператор-философ и актриса-каратистка Женя, в которую Федя тайно влюблен. Итак, массовка готова, оператор трезв, а актер уже на площадке и талантливо выкрикивает заглушаемые кляпом реплики. Камера! Мотор! Начали…