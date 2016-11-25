Эдуард Выграновский — популярный рэпер, выступающий под псевдонимом Скруджи.

Музыкой Скруджи увлекся в юные годы, поэтому некоторую часть заработанных денег тратил на создание треков в жанре «рэп» и клипов к ним, потому что понял, что хочет заниматься этим на серьезном уровне.

В 2015 году Скруджи решил принять участие в реалити-шоу «Молодая Кровь», которое транслировалось на телеканале «CTC Love», после которого у молодых исполнителей есть шанс стать участником музыкального лейбла «Black Star». В ноябре 2015 года стало известно, что Скруджи и Тимати — отныне в одной лодке,