афиша
афиша
Регистрация
Скруджи

Скруджи

Эдуард Выграновский — популярный рэпер, выступающий под псевдонимом Скруджи.

Музыкой Скруджи увлекся в юные годы, поэтому некоторую часть заработанных денег тратил на создание треков в жанре «рэп» и клипов к ним, потому что понял, что хочет заниматься этим на серьезном уровне.

В 2015 году Скруджи  решил принять участие в реалити-шоу «Молодая Кровь», которое транслировалось на телеканале «CTC Love», после которого у молодых исполнителей есть шанс стать участником музыкального лейбла «Black Star». В ноябре 2015 года стало известно, что Скруджи и Тимати — отныне в одной лодке,

 

Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
Тел.: 36-47-03
3 февраля 2017, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика