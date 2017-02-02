Три туляка и шесть хаски: а вам слабо провести ночь в зимнем лесу?

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О том, как они докатились до жизни такой, а вернее, докатались (на собачьих-то упряжках!), Myslo рассказал организатор необычного похода, туляк Валерий Шкумат.



Валерий Шкумат.

Валерий – заводчик хаски. Это его собачки катают сейчас туляков в Белоусовском парке.

– Вообще я люблю всяческий экстрим и путешествия, – рассказывает Валерий. – Мы с друзьями в какие только походы не ходили. Один только наш водный поход «Угра-танкер-блюз» чего стоит! (Четверо туляков несколько лет назад сплавлялись по реке Угре на самодельных плотах. Их «путевые заметки» можно почитать тут).

А поскольку Валерий уже несколько лет занимается разведением и воспитанием хаски, идея сходить в настоящий «мужской» зимний поход на собачьих упряжках родилась сама собой.

– Хотелось испытать не только себя, но и собак, – рассказывает Валерий. – Ведь для «работы» в одной упряжке их нужно специально подбирать. Не все уживаются в одной «обойме», могут искусать друг друга.

Но вернемся к походу, которому дали рабочее название «Хаски-блюз». На ночлег в зимнем заснеженном лесу решились трое: Валерий Шкумат, Сергей Варзаков и Евгений Федосов, все надежные, проверенные люди. У всей троицы за плечами множество походов, пеших и водных, а вот снежный – впервые.

Решено было выдвигаться в ясногорские леса, от Тулы – 45 км.

– Там у одного из моих попутчиков дача, в районе Ревякино, – поясняет Валерий. – Договорились со сторожем, оставили у него мой микроавтобус, на котором добрались до места, и уже оттуда двинулись в пешесобачий поход.

Три мужика и шесть красавцев-хаски, запряженных в нарты. Я был в роли каюра.

К слову, о нартах. Они были сделаны на заказ по всем канонам Севера владимирским мастером Андреем Панюхиным. Именно в такие впрягали своих собак древние северные народы.



Древние северные народы впрягали своих собак в похожие нарты.

С собой взяли только самое необходимое: веревки-топоры-ножовки, чтобы ночлег организовать и костер развести, еду (тушенку, кашу, собакам – сухой корм), чай, сменную одежду, аптечку, котелок. Горячительного, конечно же, тоже прихватили: а как без него в зимнем лесу?

– Мобильники с собой взяли, но связи, считай, не было: глушь!

До места стоянки шли почти полдня. Сразу поняли, что нарты наши для походов по ясногорским лесам не годятся: проваливались в снег. Пришлось доработать их прямо в пути. Стало полегче. У нарт две «лыжи», на них хорошо по насту ехать. А в нашем рыхлом снегу хорош был бы тобогган (бесполозные сани с плоским дном, на которых ездили индейцы Северной Америки. – Прим. авт.). Вот такой:

– На собак было любо-дорого смотреть! Они почуяли родную стихию! – говорит Валерий. – Таким собакам, как хаски, морозец и хорошие нагрузки только на пользу.

Как только добрались до симпатичной полянки в лесу, начали обустраивать стоянку. Сделали навесы из крупных веток, обтянули полиэтиленом. В центре – костер, соответственно, без крыши. Но и это уже помогало экономить тепло.



Стоянка.

– Спальные места – отдельная песня, – рассказывает Валерий. – Сначала убираешь весь снег до земли, чтобы под тобой таять было нечему. Кладешь два бревнышка, на них сверху устраиваешь лежанку, тоже из ветвей. Застилаешь двумя трапиками, и можно спать, причем вполне себе сносно. Главное, чтобы между землей и спальным местом был зазор хотя бы сантиметров десять. Иначе окоченеешь! И спать, естественно, в зимнем лесу можно только в одежде (желательно, чтобы и термобелье присутствовало) и в шапке. Но все равно в нашем жилище от костра воздух прогрелся до +5-10 градусов. Жить можно!

Собаки спали прямо на снегу. У них это в крови. Сберегать тепло они умеют лучше людей: хаски вытаптывает ямку, ложится туда, сворачивается калачиком – очень компактно! – нос прячет в обязательном порядке и спит. Сверху на собаку падает снежок, а ей тепло!

– Самый кайф от похода мы испытали, когда наше «жилище» было готово, горел костер, готовилась еда. Только представьте себе: вокруг – ни души, зимний лес, снежок падает, тишина! Прямо за нашей стоянкой – чудесная лужайка, елочки вокруг, как из сказки «Морозко». Красотища! Мы просто кайфовали, сидя у костра, пели песни и понимали, что жизнь прекрасна.

Ночью просыпались, подбрасывали дровишек в огонь. С утра еще немного побыли в лесу и двинулись в обратный путь. На обратную дорогу сил тоже потратили прилично. Но все мы были не просто довольны, а бесконечно счастливы.

И непременно пойдем в поход еще раз. Все минусы мы учли – опытные теперь!



С добрым утром!

Справка Myslo

А что вы знаете про хаски?

Сибирский хаски – одна из самых популярных пород собак в мире. Они заполонили инстаграм и рабочие столы офисных работников. Эти улыбчивые голубоглазые мордочки глядят на нас с заставок смартфонов, с ними устраивают фотосессии, а на упряжках с хаски катают детей и взрослых. Этих собак просто невозможно не любить! Собаки-улыбаки)).

У этой породы есть свои особенности.