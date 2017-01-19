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Яснополянская лыжня 2017

Яснополянская лыжня 2017

4 февраля 2017 года на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоятся соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2017».

Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин. Участники делятся на три возрастные группы. В 12:00 стартуют мальчики и девочки младше 6 лет (в сопровождении взрослых) на дистанцию 500 метров. В 12:40 состоится общий старт лыжников: все желающие старше 7 лет пробегут дистанцию в 6 км. В это же время стартуют спортсмены старше 18 лет на дистанции 18 и 30 км.

Стартовой точкой лыжни станут Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут мимо Дома Толстого.

Сбор и регистрация участников будут производиться с 9.00 до 11.30.

Обладатели первых десяти мест на дистанции 30 км, первые пятеро лыжников на дистанции 18 км, а также первая тройка шестикилометрового маршрута получат медали, грамоты и подарки. У всех состязавшихся на память останутся номера и жетоны; кроме того, они получат свидетельства об участии в соревнованиях. Самые юные лыжники будут награждены сладкими подарками.

Организаторами «Яснополянской лыжни-2016» выступают администрация Щекинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна» и общественная организация «Лыжный клуб «Старт».

Подробную информацию о заявках можно получить по телефонам:
+7−910−553−57−94, +7−920−273−75−99

Положение о соревнованиях.

Где и когда?
Ясная Поляна, культурно-выставочный центр
Ясная Поляна, культурно-выставочный центр
Ясная Поляна, Ясная Поляна, музей-усадьба
4 февраля 2017, суббота
09:00
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