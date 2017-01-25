афиша
афиша
Регистрация
Звонки

Звонки

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.02.2017
 
Режиссер:
Ф. Хавьер Гутьеррес
  
Актеры:
Джонни Галэки, Эйми Тигарден, Лаура Уиггинс, Алекс Роу, Зак Рериг, Андреа Пауэлл
  
Жанр:
ужасы, драма
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Бюджет:
$33 000 000
  

 

Новая глава культовой хоррор-франшизы. Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя… Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет «фильм в фильме», который прежде никто не видел…

Купить билет
Сегодня
10:30 Синема Стар
10:50 Киносити
11:10 Октябрь
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
13:05 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Октябрь
15:10 Киносити
15:20 Синема Стар
15:25 Победа (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:00 Синема 3D (Кимовск)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр Венёва
16:00 Азимут (Богородицк)
16:00 Киреевский ГДК
16:00 ДК Белёва
16:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:00 Родина (Ясногорск)
16:00 Новая Заря (Плавск)
17:15 Киносити
17:30 Химик (Ефремов)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:20 Азот (Новомосковск)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Родина (Ясногорск)
20:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:10 Азимут (Богородицк)
20:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Юность (Узловая)
20:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 Синема 3D (Кимовск)
20:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 Кинотеатр Венёва
20:10 ДК Белёва
20:10 Киреевский ГДК
20:10 Синема Стар
20:10 Новая Заря (Плавск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Химик (Ефремов)
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:00 Синема Стар
22:30 Азот (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:40 Киносити
23:45 Победа (Новомосковск)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30 Синема Стар
10:50 Киносити
11:10 Октябрь
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
13:05 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Октябрь
15:10 Киносити
15:20 Синема Стар
15:25 Победа (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:00 Синема 3D (Кимовск)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр Венёва
16:00 Азимут (Богородицк)
16:00 Киреевский ГДК
16:00 ДК Белёва
16:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:00 Родина (Ясногорск)
16:00 Новая Заря (Плавск)
17:15 Киносити
17:30 Химик (Ефремов)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:20 Азот (Новомосковск)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Родина (Ясногорск)
20:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:10 Азимут (Богородицк)
20:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Юность (Узловая)
20:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 Синема 3D (Кимовск)
20:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 Кинотеатр Венёва
20:10 ДК Белёва
20:10 Киреевский ГДК
20:10 Новая Заря (Плавск)
20:10 Синема Стар
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Химик (Ефремов)
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:30 Азот (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:40 Киносити
23:45 Победа (Новомосковск)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:30 Синема Стар
4 февраля, суббота
10:30 Синема Стар
10:50 Киносити
11:10 Октябрь
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
13:05 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Октябрь
15:10 Киносити
15:20 Синема Стар
15:25 Победа (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:00 Синема 3D (Кимовск)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр Венёва
16:00 Азимут (Богородицк)
16:00 Киреевский ГДК
16:00 ДК Белёва
16:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:00 Родина (Ясногорск)
16:00 Новая Заря (Плавск)
17:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:15 Киносити
17:30 Химик (Ефремов)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:20 Азот (Новомосковск)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Родина (Ясногорск)
20:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:10 Азимут (Богородицк)
20:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Юность (Узловая)
20:10 Синема 3D (Кимовск)
20:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 Кинотеатр Венёва
20:10 ДК Белёва
20:10 Киреевский ГДК
20:10 Новая Заря (Плавск)
20:10 Синема Стар
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Химик (Ефремов)
21:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:30 Азот (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:40 Киносити
23:45 Победа (Новомосковск)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:30 Синема Стар
01:20 Киносити
5 февраля, воскресенье
10:30 Синема Стар
10:50 Киносити
11:10 Октябрь
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
13:05 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Октябрь
15:10 Киносити
15:20 Синема Стар
15:25 Победа (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:00 Синема 3D (Кимовск)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр Венёва
16:00 Азимут (Богородицк)
16:00 Киреевский ГДК
16:00 ДК Белёва
16:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:00 Родина (Ясногорск)
16:00 Новая Заря (Плавск)
17:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:15 Киносити
17:30 Химик (Ефремов)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:20 Азот (Новомосковск)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Родина (Ясногорск)
20:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:10 Азимут (Богородицк)
20:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Юность (Узловая)
20:10 Синема 3D (Кимовск)
20:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 Кинотеатр Венёва
20:10 ДК Белёва
20:10 Киреевский ГДК
20:10 Новая Заря (Плавск)
20:10 Синема Стар
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Химик (Ефремов)
21:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:30 Азот (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:40 Киносити
23:45 Победа (Новомосковск)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:30 Синема Стар
01:20 Киносити
6 февраля, понедельник
10:30 Синема Стар
10:50 Киносити
11:10 Октябрь
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
13:05 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Октябрь
15:10 Киносити
15:20 Синема Стар
15:25 Победа (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:00 Синема 3D (Кимовск)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр Венёва
16:00 Азимут (Богородицк)
16:00 Киреевский ГДК
16:00 ДК Белёва
16:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:00 Родина (Ясногорск)
16:00 Новая Заря (Плавск)
16:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:15 Киносити
17:30 Химик (Ефремов)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:20 Азот (Новомосковск)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Родина (Ясногорск)
20:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:10 Азимут (Богородицк)
20:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Юность (Узловая)
20:10 Синема 3D (Кимовск)
20:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 Кинотеатр Венёва
20:10 ДК Белёва
20:10 Киреевский ГДК
20:10 Новая Заря (Плавск)
20:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:10 Синема Стар
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Химик (Ефремов)
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:30 Азот (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:40 Киносити
23:45 Победа (Новомосковск)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, вторник
10:50 Киносити
11:00 Синема Стар
11:10 Октябрь
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
13:05 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Октябрь
15:10 Киносити
15:15 Синема Стар
15:25 Победа (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:00 Синема 3D (Кимовск)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр Венёва
16:00 Азимут (Богородицк)
16:00 Киреевский ГДК
16:00 ДК Белёва
16:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:00 Родина (Ясногорск)
16:00 Новая Заря (Плавск)
17:15 Киносити
17:30 Химик (Ефремов)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:20 Азот (Новомосковск)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Родина (Ясногорск)
20:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:10 Азимут (Богородицк)
20:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Юность (Узловая)
20:10 Синема 3D (Кимовск)
20:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 Кинотеатр Венёва
20:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:10 ДК Белёва
20:10 Киреевский ГДК
20:10 Новая Заря (Плавск)
20:10 Синема Стар
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Химик (Ефремов)
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:30 Азот (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:40 Киносити
23:45 Победа (Новомосковск)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, среда
10:50 Киносити
11:00 Синема Стар
11:10 Октябрь
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
13:05 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Октябрь
15:10 Киносити
15:15 Синема Стар
15:25 Победа (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:00 Синема 3D (Кимовск)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр Венёва
16:00 Азимут (Богородицк)
16:00 Киреевский ГДК
16:00 ДК Белёва
16:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:00 Родина (Ясногорск)
16:00 Новая Заря (Плавск)
17:15 Киносити
17:30 Химик (Ефремов)
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Октябрь
18:20 Азот (Новомосковск)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Родина (Ясногорск)
20:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:10 Азимут (Богородицк)
20:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Юность (Узловая)
20:10 Синема 3D (Кимовск)
20:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 Кинотеатр Венёва
20:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:10 ДК Белёва
20:10 Киреевский ГДК
20:10 Новая Заря (Плавск)
20:10 Синема Стар
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Химик (Ефремов)
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:30 Азот (Новомосковск)
23:20 Октябрь
23:40 Киносити
23:45 Победа (Новомосковск)
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика