Звонки
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 02.02.2017
Режиссер:
Ф. Хавьер Гутьеррес
Актеры:
Джонни Галэки, Эйми Тигарден, Лаура Уиггинс, Алекс Роу, Зак Рериг, Андреа Пауэлл
Жанр:
ужасы, драма
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$33 000 000
Новая глава культовой хоррор-франшизы. Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя… Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет «фильм в фильме», который прежде никто не видел…
Сегодня
Завтра
4 февраля, суббота
5 февраля, воскресенье
6 февраля, понедельник
7 февраля, вторник
8 февраля, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
16:00
20:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:00
20:10
|ДК Белёва
|
16:00
20:10
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:00
20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:00
20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:00
20:10
|Киносити
|
10:50
13:05
15:10
17:15
19:25
21:35
23:40
|Кинотеатр Венёва
|
16:00
20:10
|Киреевский ГДК
|
16:00
20:10
|Новая Заря (Плавск)
|
16:00
20:10
|Октябрь
|
11:10
14:20
18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
15:25
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
16:00
20:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:30
15:35
17:40
18:45
19:45
20:50
21:50
23:55
00:25
|Синема Стар
|
10:30
15:20
20:10
22:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
11:50
17:30
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
16:00
20:10
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
16:00
20:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:00
20:10
|ДК Белёва
|
16:00
20:10
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:00
20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:00
20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:00
20:10
|Киносити
|
10:50
13:05
15:10
17:15
19:25
21:35
23:40
|Кинотеатр Венёва
|
16:00
20:10
|Киреевский ГДК
|
16:00
20:10
|Новая Заря (Плавск)
|
16:00
20:10
|Октябрь
|
11:10
14:20
18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
15:25
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
16:00
20:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:30
15:35
17:40
18:45
19:45
20:50
21:50
23:55
|Синема Стар
|
10:30
15:20
20:10
22:00
00:30
|Химик (Ефремов)
|
11:50
17:30
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
16:00
20:10
4 февраля, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
16:00
20:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:00
20:10
|ДК Белёва
|
16:00
20:10
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:00
20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:00
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:00
20:10
|Киносити
|
10:50
13:05
15:10
17:15
19:25
21:35
23:40
01:20
|Кинотеатр Венёва
|
16:00
20:10
|Киреевский ГДК
|
16:00
20:10
|Новая Заря (Плавск)
|
16:00
20:10
|Октябрь
|
11:10
14:20
18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
15:25
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
16:00
20:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:30
15:35
17:40
18:45
19:45
20:50
21:50
23:55
|Синема Стар
|
10:30
15:20
20:10
22:00
00:30
|Химик (Ефремов)
|
11:50
17:30
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
17:00
21:10
|Юность (Узловая)
|
16:00
20:10
5 февраля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
16:00
20:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:00
20:10
|ДК Белёва
|
16:00
20:10
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:00
20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:00
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:00
20:10
|Киносити
|
10:50
13:05
15:10
17:15
19:25
21:35
23:40
01:20
|Кинотеатр Венёва
|
16:00
20:10
|Киреевский ГДК
|
16:00
20:10
|Новая Заря (Плавск)
|
16:00
20:10
|Октябрь
|
11:10
14:20
18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
15:25
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
16:00
20:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:30
15:35
17:40
18:45
19:45
20:50
21:50
23:55
|Синема Стар
|
10:30
15:20
20:10
22:00
00:30
|Химик (Ефремов)
|
11:50
17:30
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
17:00
21:10
|Юность (Узловая)
|
16:00
20:10
6 февраля, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
16:00
20:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:00
20:10
|ДК Белёва
|
16:00
20:10
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:00
20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:00
20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:00
20:10
|Киносити
|
10:50
13:05
15:10
17:15
19:25
21:35
23:40
|Кинотеатр Венёва
|
16:00
20:10
|Киреевский ГДК
|
16:00
20:10
|Новая Заря (Плавск)
|
16:00
20:10
|Октябрь
|
11:10
14:20
18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
15:25
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
16:00
20:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:30
15:35
17:40
18:45
19:45
20:50
21:50
23:55
|Синема Стар
|
10:30
15:20
20:10
22:00
|Химик (Ефремов)
|
11:50
17:30
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
16:00
20:10
7 февраля, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
16:00
20:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:00
20:10
|ДК Белёва
|
16:00
20:10
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:00
20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:00
20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:00
20:10
|Киносити
|
10:50
13:05
15:10
17:15
19:25
21:35
23:40
|Кинотеатр Венёва
|
16:00
20:10
|Киреевский ГДК
|
16:00
20:10
|Новая Заря (Плавск)
|
16:00
20:10
|Октябрь
|
11:10
14:20
18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
15:25
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
16:00
20:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:30
15:35
17:40
18:45
19:45
20:50
21:50
23:55
|Синема Стар
|
11:00
15:15
20:10
22:00
|Химик (Ефремов)
|
11:50
17:30
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
16:00
20:10
8 февраля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
16:00
20:10
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:00
20:10
|ДК Белёва
|
16:00
20:10
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:00
20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:00
20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:00
20:10
|Киносити
|
10:50
13:05
15:10
17:15
19:25
21:35
23:40
|Кинотеатр Венёва
|
16:00
20:10
|Киреевский ГДК
|
16:00
20:10
|Новая Заря (Плавск)
|
16:00
20:10
|Октябрь
|
11:10
14:20
18:00
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
15:25
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
16:00
20:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:30
15:35
17:40
18:45
19:45
20:50
21:50
|Синема Стар
|
11:00
15:15
20:10
22:00
|Химик (Ефремов)
|
11:50
17:30
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:00
20:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
16:00
20:10