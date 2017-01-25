Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 02.02.2017

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес

Актеры: Джонни Галэки, Эйми Тигарден, Лаура Уиггинс, Алекс Роу, Зак Рериг, Андреа Пауэлл

Жанр: ужасы, драма

Продолжительноcть: 100 мин

Бюджет: $33 000 000

Новая глава культовой хоррор-франшизы. Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя… Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет «фильм в фильме», который прежде никто не видел…