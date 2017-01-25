Голос монстра
Страна:
США, Испания, 2016
Премьера:
в РФ 02.02.2017
Режиссер:
Хуан Антонио Байона
Актеры:
Фелисити Джонс, Лиам Нисон, Сигурни Уивер, Тоби Кеббелл, Джеральдин Чаплин, Льюис МакДугалл, Дженнифер Лим, Лили-Роуз Асландогду, Фрида Палссон, Джеймс Мелвилл
Жанр:
драма, фэнтези
Продолжительноcть:
108 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,41
Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы не отчаиваться.
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Завтра
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|11:45
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|14:40
|Киносити
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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4 февраля, суббота
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|14:40
|Киносити
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|19:35
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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5 февраля, воскресенье
|10:30
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|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Киносити
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|19:35
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
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6 февраля, понедельник
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|Киносити
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|19:35
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
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7 февраля, вторник
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|11:10
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|11:45
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|14:40
|Киносити
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|19:35
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
8 февраля, среда
|10:30
|Киносити
|11:10
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|14:40
|Киносити
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
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14:40
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11:10
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11:45
15:50
18:05
20:20
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Завтра
|Киносити
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10:30
14:40
18:50
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|
11:10
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
15:50
18:05
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|Киносити
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10:30
14:40
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11:10
19:35
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|
11:45
15:50
18:05
20:20
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|Киносити
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10:30
14:40
18:50
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|
11:10
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
15:50
18:05
20:20
6 февраля, понедельник
|Киносити
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10:30
14:40
18:50
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|
11:10
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
15:50
18:05
20:20
7 февраля, вторник
|Киносити
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10:30
14:40
18:50
23:00
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|
11:10
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:45
15:50
18:05
20:20
8 февраля, среда
|Киносити
|
10:30
14:40
18:50
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:10
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
15:50
18:05
20:20