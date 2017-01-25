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Голос монстра

Голос монстра

Страна:
США, Испания, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.02.2017
 
Режиссер:
Хуан Антонио Байона
  
Актеры:
Фелисити Джонс, Лиам Нисон, Сигурни Уивер, Тоби Кеббелл, Джеральдин Чаплин, Льюис МакДугалл, Дженнифер Лим, Лили-Роуз Асландогду, Фрида Палссон, Джеймс Мелвилл
  
Жанр:
драма, фэнтези
  
Продолжительноcть:
108 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,41
          
 

 

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы не отчаиваться.

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18:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
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20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
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