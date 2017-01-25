Голос монстра

Страна: США, Испания, 2016

Премьера: в РФ 02.02.2017

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Актеры: Фелисити Джонс, Лиам Нисон, Сигурни Уивер, Тоби Кеббелл, Джеральдин Чаплин, Льюис МакДугалл, Дженнифер Лим, Лили-Роуз Асландогду, Фрида Палссон, Джеймс Мелвилл

Жанр: драма, фэнтези

Продолжительноcть: 108 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,41

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы не отчаиваться.