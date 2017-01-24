Пазманский дьявол

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 02.02.2017

Режиссер: Бен Янгер

Актеры: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани

Жанр: драма, спортивный

Продолжительноcть: 117 мин

Бюджет: $6 000 000

Винни Пазиенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный... Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.