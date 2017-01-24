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Пазманский дьявол

Пазманский дьявол

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.02.2017
 
Режиссер:
Бен Янгер
  
Актеры:
Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани
  
Жанр:
драма, спортивный
  
Продолжительноcть:
117 мин
  
Бюджет:
$6 000 000
  

 

Винни Пазиенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный... Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

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