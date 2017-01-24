Пазманский дьявол
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 02.02.2017
Режиссер:
Бен Янгер
Актеры:
Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани
Жанр:
драма, спортивный
Продолжительноcть:
117 мин
Бюджет:
$6 000 000
Винни Пазиенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный... Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.
Сегодня
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00