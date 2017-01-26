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Идеальные незнакомцы

Идеальные незнакомцы

Страна:
Италия, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.02.2017
 
Режиссер:
Паоло Дженовезе
  
Актеры:
Джузеппе Баттистон , Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Касия Смутняк, Бенедетта Поркароли, Элизабетта Де Пало, Томмазо Татафьоре
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,52
          
 

 

Семеро старых друзей собираются вместе на ужин. Когда они решают начать игру, заключающуюся в том, что им придется читать все поступающие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи, они и представить себе не могут, к чему приведет такая откровенность.

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