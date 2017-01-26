Идеальные незнакомцы

Страна: Италия, 2016

Премьера: в РФ 02.02.2017

Режиссер: Паоло Дженовезе

Актеры: Джузеппе Баттистон , Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Касия Смутняк, Бенедетта Поркароли, Элизабетта Де Пало, Томмазо Татафьоре

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 97 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,52

Семеро старых друзей собираются вместе на ужин. Когда они решают начать игру, заключающуюся в том, что им придется читать все поступающие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи, они и представить себе не могут, к чему приведет такая откровенность.