Идеальные незнакомцы
Страна:
Италия, 2016
Премьера:
в РФ 02.02.2017
Режиссер:
Паоло Дженовезе
Актеры:
Джузеппе Баттистон , Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Касия Смутняк, Бенедетта Поркароли, Элизабетта Де Пало, Томмазо Татафьоре
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
97 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,52
Семеро старых друзей собираются вместе на ужин. Когда они решают начать игру, заключающуюся в том, что им придется читать все поступающие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи, они и представить себе не могут, к чему приведет такая откровенность.
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