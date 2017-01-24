В Туле впервые пройдёт фестиваль «Леонардо» «Радость творчества», на который приглашаются все, от мала до велика!

С пятницы по воскресенье, с 11.00 до 20.00, детей и взрослых будут учить строить замки из 3D пазлов, делать картины из ткани, рисовать красками и мастихином, расписывать платки, делать бижутерию, открытки, мягкие игрушки, амулеты, а также шить, вязать, вышивать и, конечно, будут развлекать!

Участники мастер-классов под чутким руководством мастеров смогут сделать потрясающиеподарки ко Дню святого Валентина, 23 Февраля, 8 Марта и другим праздничным поводам. А отдохнуть от трудовых подвигов можно будет на творческих переменках — развлекательная программа для взрослых и детей восстановит силы и зарядит творческой энергией!

Приходите на Фестиваль Леонардо 3−5 февраля в ТРЦ «Макси» — интересных занятий хватит на всех.

Вход свободный! Подробнее.