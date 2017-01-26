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Отпетые напарники

Отпетые напарники

Страна:
Китай, Гонконг, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 02.02.2017
 
Режиссер:
Ренни Харлин
  
Актеры:
Джеки Чан, Фань Бинбин, Джонни Ноксвилл, Томер Оз, Эндрю Даш, Эрик Цан, Уинстон Чао, Ив Торрес, Ланьсинь Чжан, Майкл Вонг
  
Жанр:
комедия, боевик
  
Продолжительноcть:
107 мин
  
Бюджет:
$32 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,95
          
 

 

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

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Сегодня
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Синема Стар
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Стар
22:30 Киносити
00:10 Азот (Новомосковск)
Завтра
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Синема Стар
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Стар
22:30 Киносити
00:10 Азот (Новомосковск)
4 февраля, суббота
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Синема Стар
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Стар
22:30 Киносити
00:10 Азот (Новомосковск)
00:40 Киносити
5 февраля, воскресенье
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Синема Стар
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Стар
22:30 Киносити
00:10 Азот (Новомосковск)
00:40 Киносити
6 февраля, понедельник
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Синема Стар
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Стар
22:30 Киносити
00:10 Азот (Новомосковск)
7 февраля, вторник
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Синема Стар
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Азот (Новомосковск)
17:05 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Стар
22:30 Киносити
00:10 Азот (Новомосковск)
8 февраля, среда
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Синема Стар
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Азот (Новомосковск)
17:05 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Синема Стар
22:30 Киносити
00:10 Азот (Новомосковск)
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