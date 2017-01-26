Отпетые напарники

Страна: Китай, Гонконг, США, 2016

Премьера: в РФ 02.02.2017

Режиссер: Ренни Харлин

Актеры: Джеки Чан, Фань Бинбин, Джонни Ноксвилл, Томер Оз, Эндрю Даш, Эрик Цан, Уинстон Чао, Ив Торрес, Ланьсинь Чжан, Майкл Вонг

Жанр: комедия, боевик

Продолжительноcть: 107 мин

Бюджет: $32 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 5,95

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.