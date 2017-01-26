Отпетые напарники
Страна:
Китай, Гонконг, США, 2016
Премьера:
в РФ 02.02.2017
Режиссер:
Ренни Харлин
Актеры:
Джеки Чан, Фань Бинбин, Джонни Ноксвилл, Томер Оз, Эндрю Даш, Эрик Цан, Уинстон Чао, Ив Торрес, Ланьсинь Чжан, Майкл Вонг
Жанр:
комедия, боевик
Продолжительноcть:
107 мин
Бюджет:
$32 000 000
Рейтинг Кинопоиска:
5,95
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.
Сегодня
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Стар
|14:10
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|00:10
|Азот (Новомосковск)
Завтра
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Стар
|14:10
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|00:10
|Азот (Новомосковск)
4 февраля, суббота
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Стар
|14:10
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|00:10
|Азот (Новомосковск)
|00:40
|Киносити
5 февраля, воскресенье
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Стар
|14:10
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|00:10
|Азот (Новомосковск)
|00:40
|Киносити
6 февраля, понедельник
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Стар
|14:10
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|00:10
|Азот (Новомосковск)
7 февраля, вторник
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Стар
|14:10
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Азот (Новомосковск)
|17:05
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|00:10
|Азот (Новомосковск)
8 февраля, среда
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Синема Стар
|14:10
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Азот (Новомосковск)
|17:05
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|00:10
|Азот (Новомосковск)
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
16:25
00:10
|Киносити
|
14:10
20:15
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
17:10
21:35
|Синема Стар
|
12:05
17:00
22:20
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
16:25
00:10
|Киносити
|
14:10
20:15
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
17:10
21:35
|Синема Стар
|
12:05
17:00
22:20
4 февраля, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
16:25
00:10
|Киносити
|
14:10
20:15
22:30
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
17:10
21:35
|Синема Стар
|
12:05
17:00
22:20
5 февраля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
16:25
00:10
|Киносити
|
14:10
20:15
22:30
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
17:10
21:35
|Синема Стар
|
12:05
17:00
22:20
6 февраля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
16:25
00:10
|Киносити
|
14:10
20:15
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
17:10
21:35
|Синема Стар
|
12:05
17:00
22:20
7 февраля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
16:25
00:10
|Киносити
|
14:10
20:15
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
17:10
21:35
|Синема Стар
|
12:05
17:05
22:20
8 февраля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
16:25
00:10
|Киносити
|
14:10
20:15
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
17:10
21:35
|Синема Стар
|
12:05
17:05
22:20