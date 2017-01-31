Париж для влюбленных

Творческие занятия — это прекрасный способ расслабиться и отдохнуть от повседневных забот, открыть в себе новые способности.

Выставочный зал приглашает вас на мастер-класс по живописи, который проведет художница София Лонга. Художница пишет акварелью в стиле поп-арт, в технике аэрографии, интуитивной живописи. По словам Софии Лонга любой человек может красиво рисовать, главное — терпение и желание. В процессе мастер-класса у каждого участника независимо от уровня подготовки получится яркая, красочная картина, которая станет стильным украшением вашего дома.