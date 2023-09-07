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  5. День города, Театральный дворик и фестиваль электронной музыки в «Октаве»: выходные в Туле - MySlo.ru
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День города, Театральный дворик и фестиваль электронной музыки в «Октаве»: выходные в Туле

День города, Театральный дворик и фестиваль электронной музыки в «Октаве»: выходные в Туле

А еще концерт Мота и Мари Краймбрери, Гонка героев, чемпионат «Сила Тулы» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

День города

Когда: 9 сентября, суббота, 9.00.

Где: Тула.

День города

9 сентября в Туле с размахом отметят День города. Публикуем полную программу.

 

Театральный дворик

Когда: 9–10 сентября, суббота–воскресенье, 15.30.

Где: Тула.

Театральный дворик

9-10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Программа начнется 9 сентября в 15.30. Карнавальное шествие пройдет от «Ликерки Лофт» к памятнику Л. Н. Толстому. Там же в 16.30 состоится открытие XV Международного фестиваля уличных театров.

Публикуем полную афишу фестиваля.

 

Electro fest

Когда: 9 сентября, суббота, 12.00.

Где: Кластер «Октава».

Electro fest

9 сентября в «Октаве» пройдет первый в Туле фестиваль электронной музыки Electro fest, подготовленный специально к Дню города. На нескольких площадках кластера соберутся лучшие представители современной электронной сцены Тулы и Москвы. 

 

Гонка героев

Когда: 9 сентября, суббота, 10.00.

Где: Некрасово.

Гонка героев

9 сентября в Некрасово состоится уже традиционная «Гонка героев». 

«Гонка Героев» — крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише — и это только часть твоего незабываемого приключения.

 

Мари Краймбрери

Когда: 8 сентября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.

Мари Краймбрери

8 сентября в Concert Hall выступит Мари Краймбрери — стопроцентный selfmade-артист нового поколения. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.

За последние пару лет молодая, но дерзкая Мари сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен в первую очередь с самим собой. 

 

Мот

Когда: 9 сентября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2300 руб.

Мот

9 сентября в Concert Hall выступит Мот. Популярный автор и исполнитель, сочетающий хип-хоп и R’n’B нулевых с элементами поп-музыки. Глубокие лиричные песни находят отзыв среди широкой женской аудитории совершенно разной возрастной категории, а танцевальные и хип-хоп треки пользуются особой популярностью у молодого поколения. 

 

Jazzport

Когда: 9 сентября, суббота, 19.00.

Где: Казанская набережная.

Jazzport

9 сентября на Казанской набережной выступят популярные исполнители джазового направления — платформы JazzportДжазовый фестиваль состоится в оружейной столице уже в четвертый раз.

 

Open-Cup XCO Tula-2023

Когда: 9–10 сентября, суббота–воскресенье, 15.30.

Где: Тула.

Open-Cup XCO Tula-2023

9 сентября в лыжероллерном центре «Веденино» состоится третий этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2023 в формате масс-старта и групповой гонки.

По итогам этапа определяются победитель и призеры. Первым тридцати финишировавшим в категории участникам начисляются очки общего кубкового зачёта.

 

Mazzltoff

Когда: 8 сентября, пятница, 20.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Mazzltoff

8 сентября в «Типографии» выступит Mazzltoff — самобытный музыкант из Тулы с песнями на стыке фолка, романса и рока.

В его послужном списке несколько знаковых релизов и даже (с недавних пор) диплом Грушинского фестиваля.

Без шуток, это исполнитель, которого можно петь у костра и слушать в хороших наушниках — везде будет свой, везде уместен. В его песнях гармонируют покой и буря, патетика и главные слова, проговорённые нежно, украдкой, чуть ли не шёпотом. 

 

Под знаком Льва

Когда: 9 сентября, суббота, 12.00.

Где: Площадка торгового центра «Куклы».

Под знаком Льва

9 сентября возле площадки торгового центра «Куклы» пройдёт ежегодный фестиваль «Под знаком Льва».

В программе — шесть тематических развлекательно-познавательных площадок.

 

Сила Тулы

Когда: 9 сентября, суббота, 11.30.

Где: Площадь Ленина.

Сила Тулы

9 сентября на площади Ленина состоится традиционный чемпионат «Сила Тулы». 

 

195-я годовщина со дня рождения Льва Толстого

Когда: 9 сентября, суббота, 12.00.

Где: Ясная Поляна.

195-я годовщина со дня рождения Льва Толстого

9 сентября в Ясной Поляне отметят 195-ю годовщину со дня рождения Льва Николаевича Толстого.

 

Бояре, а мы к вам пришли!

Когда: 9 сентября, суббота, 12.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

Бояре, а мы к вам пришли!

9 сентября в рамках XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в ремесленном дворе «Добродей» пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!». Девиз — «Путешествуем, играя!».

 

Эти глаза напротив

Когда: 8 сентября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Эти глаза напротив

8 сентября в Городском концертном зале состоится концерт артиста театра и кино Алексея Барабаша — «Эти глаза напротив».

Концертная программа включает в себя 12-14 песен из репертуара В. Ободзинского, которые прозвучат в исполнении Алексея под сопровождение живого саксофона, флейты и замечательного женского вокала. А также, программа концерта, насыщенна поэзией и монологами артиста.

 

Велофестиваль

Когда: 9 сентября, суббота, 9.00.

Где: Площадь Ленина.

Велофестиваль

9 сентября на площади Ленина пройдет большой велофестиваль. Приглашаются участники на самых необычных велосипедах, украшенных максимально ярко, чтобы создать веселую атмосферу праздника.

 

Тула оружейная

Когда: 9 сентября, суббота, 10.00.

Где: Музей оружия.
Вход свободный.

Тула оружейная

9 сентября Музей оружия приглашает жителей и гостей Тулы посетить VIII-й фестиваль «Тула оружейная: от мастера — до защитника».

 

Пряничные кошки

Когда: 9-10 сентября, суббота, 10.00.

Где: Бывший детский универмаг.

Пряничные кошки

9-10 сентября в бывшем детском универмаге пройдет международная выставка «Пряничные кошки».

 

День города в тульских парках

Когда: 9 сентября, суббота, 14.00.

Где: Центральный, Комсомольский, Пролетарский парки и парк «Патриот-Тула».

День города в тульских парках

9 сентября мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках и парке «Патриот-Тула». Традиционно туляков и гостей ждут концерты, выставки, аэрокарнавал, конкурсы и многое другое.

 

Ахов: Не все коту масленица

Когда: 10 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр. 

Ахов: Не все коту масленица

10 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». 

а что в кино?

Заложники


Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство! Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.

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Автор:
7 сентября, в 19:21 0
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