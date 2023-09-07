День города, Театральный дворик и фестиваль электронной музыки в «Октаве»: выходные в Туле

День города
Где: Тула.
9 сентября в Туле с размахом отметят День города. Публикуем полную программу.
Театральный дворик
Где: Тула.
9-10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».
Программа начнется 9 сентября в 15.30. Карнавальное шествие пройдет от «Ликерки Лофт» к памятнику Л. Н. Толстому. Там же в 16.30 состоится открытие XV Международного фестиваля уличных театров.
Публикуем полную афишу фестиваля.
Electro fest
Где: Кластер «Октава».
9 сентября в «Октаве» пройдет первый в Туле фестиваль электронной музыки Electro fest, подготовленный специально к Дню города. На нескольких площадках кластера соберутся лучшие представители современной электронной сцены Тулы и Москвы.
Гонка героев
Где: Некрасово.
9 сентября в Некрасово состоится уже традиционная «Гонка героев».
«Гонка Героев» — крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише — и это только часть твоего незабываемого приключения.
Мари Краймбрери
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
8 сентября в Concert Hall выступит Мари Краймбрери — стопроцентный selfmade-артист нового поколения. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.
За последние пару лет молодая, но дерзкая Мари сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен в первую очередь с самим собой.
Мот
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2300 руб.
9 сентября в Concert Hall выступит Мот. Популярный автор и исполнитель, сочетающий хип-хоп и R’n’B нулевых с элементами поп-музыки. Глубокие лиричные песни находят отзыв среди широкой женской аудитории совершенно разной возрастной категории, а танцевальные и хип-хоп треки пользуются особой популярностью у молодого поколения.
Jazzport
Где: Казанская набережная.
9 сентября на Казанской набережной выступят популярные исполнители джазового направления — платформы Jazzport. Джазовый фестиваль состоится в оружейной столице уже в четвертый раз.
Open-Cup XCO Tula-2023
Где: Тула.
9 сентября в лыжероллерном центре «Веденино» состоится третий этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2023 в формате масс-старта и групповой гонки.
По итогам этапа определяются победитель и призеры. Первым тридцати финишировавшим в категории участникам начисляются очки общего кубкового зачёта.
Mazzltoff
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
8 сентября в «Типографии» выступит Mazzltoff — самобытный музыкант из Тулы с песнями на стыке фолка, романса и рока.
В его послужном списке несколько знаковых релизов и даже (с недавних пор) диплом Грушинского фестиваля.
Без шуток, это исполнитель, которого можно петь у костра и слушать в хороших наушниках — везде будет свой, везде уместен. В его песнях гармонируют покой и буря, патетика и главные слова, проговорённые нежно, украдкой, чуть ли не шёпотом.
Под знаком Льва
Где: Площадка торгового центра «Куклы».
9 сентября возле площадки торгового центра «Куклы» пройдёт ежегодный фестиваль «Под знаком Льва».
В программе — шесть тематических развлекательно-познавательных площадок.
Сила Тулы
Где: Площадь Ленина.
9 сентября на площади Ленина состоится традиционный чемпионат «Сила Тулы».
195-я годовщина со дня рождения Льва Толстого
Где: Ясная Поляна.
9 сентября в Ясной Поляне отметят 195-ю годовщину со дня рождения Льва Николаевича Толстого.
Бояре, а мы к вам пришли!
Где: Ремесленный двор «Добродей».
9 сентября в рамках XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в ремесленном дворе «Добродей» пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!». Девиз — «Путешествуем, играя!».
Эти глаза напротив
Где: Городской концертный зал.
8 сентября в Городском концертном зале состоится концерт артиста театра и кино Алексея Барабаша — «Эти глаза напротив».
Концертная программа включает в себя 12-14 песен из репертуара В. Ободзинского, которые прозвучат в исполнении Алексея под сопровождение живого саксофона, флейты и замечательного женского вокала. А также, программа концерта, насыщенна поэзией и монологами артиста.
Велофестиваль
Где: Площадь Ленина.
9 сентября на площади Ленина пройдет большой велофестиваль. Приглашаются участники на самых необычных велосипедах, украшенных максимально ярко, чтобы создать веселую атмосферу праздника.
Тула оружейная
Где: Музей оружия.
Вход свободный.
9 сентября Музей оружия приглашает жителей и гостей Тулы посетить VIII-й фестиваль «Тула оружейная: от мастера — до защитника».
Пряничные кошки
Где: Бывший детский универмаг.
9-10 сентября в бывшем детском универмаге пройдет международная выставка «Пряничные кошки».
День города в тульских парках
Где: Центральный, Комсомольский, Пролетарский парки и парк «Патриот-Тула».
9 сентября мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках и парке «Патриот-Тула». Традиционно туляков и гостей ждут концерты, выставки, аэрокарнавал, конкурсы и многое другое.
Ахов: Не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
10 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Заложники
Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство! Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.