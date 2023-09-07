День города, Театральный дворик и фестиваль электронной музыки в «Октаве»: выходные в Туле

По итогам этапа определяются победитель и призеры. Первым тридцати финишировавшим в категории участникам начисляются очки общего кубкового зачёта.

9 сентября в лыжероллерном центре « Веденино » состоится третий этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2023 в формате масс-старта и групповой гонки.

Когда: 8 сентября, пятница, 20.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 300 руб.





8 сентября в «Типографии» выступит Mazzltoff — самобытный музыкант из Тулы с песнями на стыке фолка, романса и рока.

В его послужном списке несколько знаковых релизов и даже (с недавних пор) диплом Грушинского фестиваля.

Без шуток, это исполнитель, которого можно петь у костра и слушать в хороших наушниках — везде будет свой, везде уместен. В его песнях гармонируют покой и буря, патетика и главные слова, проговорённые нежно, украдкой, чуть ли не шёпотом.