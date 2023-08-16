Гонка героев
9 сентября в Некрасово состоится уже традиционная «Гонка героев».
«Гонка Героев» - крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого! Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише - и это только часть твоего незабываемого приключения.
Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.
Где и когда?
Ленинский район , Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
9 сентября 2023, суббота
10:00
7 - 10 сентября
19 августа - 13 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября