9 сентября на Казанской набережной выступят популярные исполнители джазового направления – платформы Jazzport.

Джазовый фестиваль состоится в оружейной столице уже в четвертый раз.

Каждый год мероприятие открывает для зрителей молодые дарования. Перед зрителями также выступят мэтры джаза. В этом году вечернюю джазовую атмосферу набережной снова поддержат световые фонтаны в реке.