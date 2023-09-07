Jazzport
9 сентября на Казанской набережной выступят популярные исполнители джазового направления – платформы Jazzport.
Джазовый фестиваль состоится в оружейной столице уже в четвертый раз.
Каждый год мероприятие открывает для зрителей молодые дарования. Перед зрителями также выступят мэтры джаза. В этом году вечернюю джазовую атмосферу набережной снова поддержат световые фонтаны в реке.
Где и когда?
Тула , Тула
9 сентября 2023, суббота
19:00
22 июня - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
7 - 10 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября