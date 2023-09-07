9-10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Программа начнется 9 сентября в 15.30. Карнавальное шествие пройдет от «Ликерки Лофт» к памятнику Л. Н. Толстому. Там же в 16.30 состоится открытие XV Международного фестиваля уличных театров.

Публикуем полную афишу фестиваля:

Без возрастных ограничений.