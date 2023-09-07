Театральный дворик
9-10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».
Программа начнется 9 сентября в 15.30. Карнавальное шествие пройдет от «Ликерки Лофт» к памятнику Л. Н. Толстому. Там же в 16.30 состоится открытие XV Международного фестиваля уличных театров.
Публикуем полную афишу фестиваля:
Без возрастных ограничений.
Где и когда?
Тула , Тула
9 сентября 2023, суббота
15:30
10 сентября 2023, воскресенье
15:30
22 июня - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
7 - 10 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября