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Театральный дворик

Театральный дворик

9-10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Программа начнется 9 сентября в 15.30. Карнавальное шествие пройдет от «Ликерки Лофт» к памятнику Л. Н. Толстому. Там же в 16.30 состоится открытие XV Международного фестиваля уличных театров.

Публикуем полную афишу фестиваля:

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Без возрастных ограничений.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
9 сентября 2023, суббота
15:30
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10 сентября 2023, воскресенье
15:30
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