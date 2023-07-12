9 сентября в Concert Hall выступит Мот. Популярный автор и исполнитель, сочетающий хип-хоп и R’n’B нулевых с элементами поп-музыки. Глубокие лиричные песни находят отзыв среди широкой женской аудитории совершенно разной возрастной категории, а танцевальные и хип-хоп треки пользуются особой популярностью у молодого поколения.



Создавая музыку мирового уровня, и свои живые выступления Мот превращает в качественные шоу-программы, в которых разговор по душам сменяется жаркими танцами, а любимые треки в live-исполнении дарят незабываемые эмоции.



Стоимость: от 2300 руб.