  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Мот - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мот

Мот

9 сентября в Concert Hall выступит Мот. Популярный автор и исполнитель, сочетающий хип-хоп и R’n’B нулевых с элементами поп-музыки. Глубокие лиричные песни находят отзыв среди широкой женской аудитории совершенно разной возрастной категории, а танцевальные и хип-хоп треки пользуются особой популярностью у молодого поколения. 

Создавая музыку мирового уровня, и свои живые выступления Мот превращает в качественные шоу-программы, в которых разговор по душам сменяется жаркими танцами, а любимые треки в live-исполнении дарят незабываемые эмоции.

Стоимость: от 2300 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
9 сентября 2023, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Еще!
22 июня - 13 сентября
Алмаз Синема
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
Вызов
20 апреля - 13 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
19 августа - 13 сентября
Алмаз Синема
Голда. Судный день
7 - 10 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.