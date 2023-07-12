Мот
9 сентября в Concert Hall выступит Мот. Популярный автор и исполнитель, сочетающий хип-хоп и R’n’B нулевых с элементами поп-музыки. Глубокие лиричные песни находят отзыв среди широкой женской аудитории совершенно разной возрастной категории, а танцевальные и хип-хоп треки пользуются особой популярностью у молодого поколения.
Создавая музыку мирового уровня, и свои живые выступления Мот превращает в качественные шоу-программы, в которых разговор по душам сменяется жаркими танцами, а любимые треки в live-исполнении дарят незабываемые эмоции.
Стоимость: от 2300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
9 сентября 2023, суббота
19:00
13 - 20 сентября
22 июня - 13 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
7 - 10 сентября