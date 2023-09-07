9 сентября Музей оружия приглашает жителей и гостей Тулы посетить VIII-й фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника».

«Ремесленная слобода» соберет на своей площадке мастеров самых различных видов декоративно-прикладного творчества, на мастер-классах которых любой желающий сможет освоить способы художественной отделки оружия, изготовить экземпляр эксклюзивного подарка или тульский сувенир.

В течение дня пройдут познавательные тематические экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и выставкам «Шедевры тульских оружейников», «Стальные стражи», «Служу России!», «Свидетели минувших эпох».

Будут работать интерактивные локации «Я управляю «Смерчем», «Я управляю «Ураганом», «Укрась оружие», «Интерактивная игровая зона», «Фотоохота», «Копейный бой» и «Искусство дуэльного фехтования». Украшением мероприятия станет концерт коллективов Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского – фольклорного ансамбля «Усладушка» и инструментального ансамбля «Легенда».