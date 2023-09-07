195-я годовщина со дня рождения Льва Толстого

9 сентября в Ясной Поляне отметят 195-ю годовщину со дня рождения Льва Николаевича Толстого.

В 12.00 на площадке у Дома писателя начнется традиционное «Слово о Толстом». К микрофону выйдут российские и зарубежные ученые-толстоведы, преподаватели и студенты Тульского государственного педагогического университета, учащиеся Яснополянского образовательного центра. Затем состоится возложение цветов к могиле Л. Н. Толстого в лесу Старый Заказ.

После выступлений гостей и друзей музея на площадке перед Домом Толстого начнется концерт «Renaissance»-квартета — камерного ансамбля, исполняющего музыку различных стилей и жанров: от произведений эпохи барокко до квартетов всемирно известных мастеров русского и зарубежного композиторского искусства.

В этот же день в Ясной Поляне начнется Турнир по быстрым шахматам памяти Л. Н. Толстого. Турнир проводится музеем-усадьбой «Ясная Поляна», Федерацией шахмат России и Тульской шахматной гостиной при поддержке правительства Тульской области. 9 сентября состоится сеанс одновременной игры на 100 досках, где против юных шахматистов сыграют знаменитые гроссмейстеры.

Все туры турнира пройдут 9–10 сентября 2023 года; в них примут участие 150 юных шахматистов из Тулы и Тульской области. Каждый спортсмен сыграет по 9 партий. Помимо этого, для участников турнира будут организованы мастер-классы гроссмейстеров. В последний день будут названы имена лучших игроков в общей номинации, а также среди участников 2012 года рождения и моложе.

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) 9 сентября начнет работу мини-выставка «Толстой. Педагог и наставник», приуроченная к Году педагога и наставника в России. Выставка будет работать до 3 ноября. Возрастное ограничение: 6+.