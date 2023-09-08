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Что беспокоит туляков в мобильной связи?
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Что беспокоит туляков в мобильной связи?

На вопросы читателей Myslo ответил директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.

Когда вернут безлимитные тарифы? Как отказаться от звонков с предложением сменить тариф? Можно ли сделать акцию с подарками по понедельникам постоянной?

В эксклюзивном интервью Myslo Денис Маликов честно и просто рассказал о том, что интересно жителям Тульской области:

Также Денис ответил на вопросы, которые не попали в видеоряд.

— Почему, выезжая в Дубенский, Алексинский, Заокский районы, я оказываюсь в роуминге в Калужской или Московской области? Я нахожусь в Тульской области, и до границы может быть ещё километров двадцать, но приходит соответствующее смс.

— Смартфон всегда «цепляется» к сигналу самой близкой базовой станции, а в этом случае она стоит в другой области. Но Вам не надо переживать по этому поводу: тарификация идет по домашнему региону. А если что-то пошло не так, звоните в контактный центр на 611, и мы решим вопрос.

— Почему пропадает интернет в центре Тулы? Многие на это жалуются, а поддержка говорит: «Жалоб нет».

— Скажу честно, это самый сложный вопрос, на него невозможно сразу ответить предметно. Сеть — это живой организм, на который влияют одновременно десятки факторов. Для того чтобы разобраться в ситуации, оставьте номер телефона в комментариях, мы свяжемся и постараемся помочь.

 

Напомним, Денис Маликов занимает пост директора макрорегиона «Центр» Tele2. В его обязанности входит развитие Tele2 в девяти областях, «кольцом» окружающих столицу: Тульской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Тверской, Смоленской и Калужской, Ярославской и Ивановской.

Друзья, если у вас есть ещё вопросы — оставляйте их в комментариях!

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8 сентября, в 10:56 0
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